15. jubileuszowy konkurs fotograficzny „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa” rozstrzygnięty!

Podlasie to mozaika kulturowa- która znakomicie oddana została w fotografiach uczestników konkursu. Prawosławie, wielokulturowość, wyjątkowa przyroda Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, rozlewiska Biebrzy i Narwi, architektura- jak w kalejdoskopie możemy przeglądać się w tym rejonie Polski. Niektóre nadesłane fotografie wyraźnie nawiązywały do prac Wiktora Wołkowa - naszego patrona - ujęciem tematu, formą i klimatem.

W konkursie zdjęcia oceniało niezastąpione jury złożone z profesjonalnych fotografów i miłośników Podlasia, a jednocześnie przyjaciół Wiktora Wołkowa: Bożeny Walencik, Tomasza Kłosowskiego, Jarosława Chyry oraz Michała Kość.

Komisja po bardzo żmudnych i trudnych obradach przyznała następujące nagrody:

I NAGRODA:

Jarosław Klej z Sokółki

II NAGRODA:

Andrzej Goiński z Torunia

III NAGRODA:

Wojciech Lisiński z Olsztyna

WYRÓŻNIENIE :

Damian Kruk z Siedlec

Marek Bednarz z Bierunia

Piotr Cieśla z Mielnika

Katarzyna Grochowska z Trypuci

Beata Wilczyńska ze Studzianek

Robert Gondek z Warszawy

Małgorzata Kopańska z Czeremchy

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE od Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Podlaski:

Jarosław Jakóbczak z Krynek

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE od Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Anna Żukowska z Białegostoku

Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników które miało miejsce 15 grudnia 2019 dyrektor Muzeum i jednocześnie pomysłodawca konkursu- Tomasz Tichoniuk, Ireneusz Kiendyś - wiceburmistrz Hajnówki oraz z jurorzy konkursu wręczyli nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Otwarta została również wystawa pokonkursowa zdjęć, którą można będzie oglądać w Muzeum Białoruskim w Hajnówce do jesieni 2020 roku.

Konkurs objęty był honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Miasta Hajnówka.

Sponsorami nagród w konkursie byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Miasta Hajnówka, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Podlaski.

Kim był Wiktor Wołkow?

Wołkow należał do najwybitniejszych polskich artystów fotografików specjalizując się w fotografii pejzażu oraz przyrody Polski północno-wschodniej. Znany i ceniony zarówno w kraju jak i za granicą, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotografie Wołkowa to rodzaj poetyckiej dokumentacji naszego krajobrazu o niespotykanej sile wyrazu i indywidualności. Umiał dostrzec i cenił również to, co odchodzi, a przez wieki służyło człowiekowi: strzechy, drewniane domy, stogi na bagnach, konie, ale także duchowość tego miejsca: cerkwie, kościoły, krzyże przydrożne, kapliczki. Autor około stu wystaw indywidualnych i kilkunastu albumów, laureat ponad 100 nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych. Jego fotografie wzbogacają prawie wszystkie wydawnictwa fotograficzne o Białostocczyźnie. Wołkow był z wykształcenia leśnikiem, mieszkał wraz z żoną Grażyną w Supraślu. Zmarł 27 marca 2012. Był jurorem konkursu w latach 2010-2011.

Zapraszmay do obejrzenia prac lauretów - link

ORGANIZATOR KONKURSU:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka

www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

Konkurs realizowany w ramach zadania pn. „Przygraniczny Alians Etniczny” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka.

mat.org.

red.ak