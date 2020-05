Wystawa poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce

Pochodzący z Podlaskiego ks. Jerzy Popiełuszko, niezłomny kapłan i kapelan „Solidarności”, został zamordowany przez komunistów. Bezpośredni sprawcy tej śmierci zostali osądzeni w procesie toruńskim. Żaden z nich nie odbył w pełni kary, podczas gdy ich mocodawcy po czerwcu 1989 roku nadal pełnili wysokie funkcje państwowe. Dlatego obecnie szczególnego znaczenia nabiera kultywowanie pamięci o życiu i śmierci ks. Jerzego.

Autorzy wystawy - Urszula Gierasimiuk (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku) i Paweł Kęska (Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki) przygotowali ekspozycję w języku polskim i włoskim. Chcieli opowiedzieć o wyjątkowym człowieku i wyznawanych przez niego wartościach, które ułożyły się w swego rodzaju dekalog uniwersalnych wskazań. Tak zrealizowana koncepcja wystawy pokazuje go jako autorytet, niezwykle potrzebny w dzisiejszych czasach.

Wernisaż zorganizowano w grudniu 2019 r. na Uniwersytecie Papieskim Urbaniana w Watykanie. Przygotował go Oddział IPN w Białymstoku we współpracy z Fundacją im. bł. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Samorządem Województwa Podlaskiego. Pisaliśmy o tym - link do artykułu.



źródło: Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: archiwum