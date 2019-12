Wystawa poświęcona bł. ks. Jerzemu Popiełuszce na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie

- Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się spotkać na wmurowaniu kamienia węgielnego pod muzeum błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach (rodzinna wieś ks. Jerzego - przyp. red.) – mówił Artur Kosicki podczas otwarcia wystawy - Ksiądz Jerzy pochodził z naszego regionu, z Podlasia, ale jego życie i dokonania powinny być znane w całym świecie.

Wystawa została przygotowana z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej. Dyrektor IPN w Białymstoku prof. Piotr Kardela podkreślał, że została pomyślana tak, by przez koleje życia ks. Jerzego pokazywać wartości, które wyznawał.

- I tak ułożył się dekalog ks. Jerzego - mówił szef IPN.

O to, aby wszyscy obecni na wystawie stali się apostołami ks. Jerzego apelował Burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel, który również uczestniczył w otwarciu wystawy.

Ekspozycję na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie stanowią fotografie prezentujące najważniejsze momenty życia legendarnego kapelana warszawskiej Solidarności, opisujące jego męczeńską śmierć, a także przemiany społeczne w Polsce po bestialskim zamordowaniu kapłana w 1984 r. Wystawa została zorganizowana przez Fundację DOBRO przy wsparciu samorządu województwa podlaskiego.



Wernisaż poprzedziła konferencja „Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Posłaniec prawdy i wolności.” zorganizowana przez Ambasadę RP przy Stolicy Apostolskiej.

Abp Tadeusz Wojda przedstawił życiorys ks. Jerzego, natomiast Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański wygłosił wykład pt. „Jerzy Popiełuszko. Ksiądz męczennik, który głosił prawdę”. O procedurze beatyfikacji męczenników opowiadał Abp Edward Nowak, emerytowany sekretarz kongregacji ds. kanonizacyjnych.

Miejsce ekspozycji to Papieski Uniwersytet Urbaniana w Rzymie.

- Wystawa o życiu i męczeńskiej śmierci tak wielkiej postaci, jaką był i ciągle jest ksiądz Jerzy Popiełuszko zawsze wzbudza duże zainteresowanie. Tym razem mamy niepowtarzalną szansę na to, żeby zapoznać z nim rzesze turystów i wiernych przybywających do Watykanu – podkreślają organizatorzy wystawy.

Dodają, że przy tej okazji województwo podlaskie – miejsce, z którego pochodził błogosławiony ksiądz Jerzy i do którego tak chętnie wracał – zaistnieje w świadomości ludzi z całego świata.

Wystawę będzie można oglądać do 18 grudnia 2019 r.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 23 września 1947 roku w Okopach k. Suchowoli (województwo podlaskie).

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1972 r. z rąk Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Od sierpnia 1980 związał się ze środowiskiem robotniczym. W stanie wojennym organizował liczne działania charytatywne. Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczył w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego.

Organizował rozdział darów, które były przywożone z zagranicy. W kościele św. Stanisława Kostki od 28 lutego 1982 organizował Msze za Ojczyznę. Swoją działalność duszpasterską i nauczanie opierał na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (św. Paweł, Rz 12,21).



Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego. Służba Bezpieczeństwa próbowała go zastraszyć poprzez m.in. nieustanną inwigilację, atakując mieszkanie na Chłodnej. Podrzucono mu amunicję, materiały wybuchowe i antypaństwowe publikacje. Na tej postawie ks. Jerzy został aresztowany, jednak dzięki zabiegom Sekretariatu Episkopatu do procesu nie doszło.

19 października 1984 powracający z Bydgoszczy ks. Jerzy został uprowadzony przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 30 października z zalewu we Włocławku wyłowiono zwłoki kapłana. O uprowadzenie, torturowanie i pozbawienie życia ks. Popiełuszki oskarżono trzech oficerów MSW - Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego, których skazano odpowiednio na 25, 15 i 14 lat więzienia. W późniejszych latach kary te zostały znacznie złagodzone przez komunistyczne władze. Żaden z oprawców nie odsiedział pełnego wyroku.

6 czerwca 2010 roku po trzynastoletnim procesie beatyfikacyjnym, ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym Kościoła Katolickiego.



