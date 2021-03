Pomoc seniorom dotkniętym przez pandemię i promocja rozwoju osobistego w duchu miłości do bliźniego – to dwa najważniejsze cele tegorocznej edycji charytatywnej akcji Jałmużna Wielkopostna, która ruszyła we wtorek (16.02) pod hasłem „Czas Miłosierdzia”. Caritas Polska prowadzi akcję już od 15 lat wspólnie z partnerami z innych kościołów chrześcijańskich.