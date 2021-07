Uniwersytecka reprezentacja na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju!

Katarzyna Gdula z Wydziału Chemii, Laura Anastazja Gordziejczyk z Wydziału Filologicznego, Milena Łuckiewicz z Wydziału Ekonomii i Finansów, a także Karolina Lasota i Olaf Moczydłowski z Wydziału Prawa. W lutym odpowiedzieli na ogłoszenie rekrutacyjne, teraz - szykują się do wyjazdu do Dubaju.

- Od razu wiedziałam, że to szansa dla mnie, to jest coś czego szukałam, czego oczekiwałam od studiów: szansy na rozwój, na zrobienie czegoś więcej – mówi Katarzyna Gdula wspominając dzień, gdy zobaczyła ogłoszenie rekrutacyjne. – Jestem człowiekiem ambitnym, otwartym i bardzo chętnie podejmuję nowe działania.

Do udziału w rekrutacji nie trzeba też było namawiać Mileny Łuckiewicz:

- Gdy zobaczyłam w skrzynce mailowej informację o studentach poszukiwanych na praktyki w Dubaju, pomyślałam, że to wielka szansa dla mnie. Nie było momentu zawahania. To świetna możliwość rozwoju, poznania nowych ludzi i muszę tam jechać – relacjonuje studentka ekonomii.

Aby zdobyć zaproszenie do Dubaju studenci musieli przejść kilkuetapową rekrutację: zaprezentować siebie, swoje umiejętności, doświadczenia, osobowość i pasje. Praktyki studenckie podczas Expo 2020 zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i to ona dokonała ostatecznego wyboru piątki szczęśliwców spośród blisko 50 zgłoszeń studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Studenci nie kryją emocji, jakie towarzyszą im w związku z wyjazdem do Dubaju, zaplanowanym na koniec września.

- Jestem podekscytowany uczestnictwem w tak wielkim, międzynarodowym projekcie, tym, że będę mógł rozwinąć skrzydła, pokazać swoje umiejętności, a przede wszystkim dobrze się bawić: zwiedzić ponownie Emiraty, zobaczyć tamtejsze cuda architektury oraz spotkać ludzi, którzy tam żyją. A w polskim pawilonie chciałbym osobiście pokazać, co ja kocham w Polsce – wylicza Olaf Moczydłowski.

Z kolei Laura Anastazja Gordziejczyk ma nadzieję, że jak pojawi się już w Dubaju i przywita ją 50 stopni, to się nie roztopi. Studentka dodaje również, że na pewno będę musiała włożyć sporo wysiłku w pobyt tam, w siebie, żeby czuć się komfortowo, czegoś się nauczyć i dać coś od siebie, bo w tym celu jedzie.

Z pobytem na Expo 2020 wiążą też sporo nadziei studentka Karolina Lasota.

- Dużo okazji, dużo możliwości do samorozwoju, w szczególności pod kątem kariery, a także pod kątem rozwinięcia moich możliwości językowych. Nawet ostatnio zaczęłam myśleć o tym, żeby rozpocząć naukę języka arabskiego, skoro wyjeżdżam do Dubaju. A oprócz tego, to na pewno fantastyczni ludzie, którzy tam wyjeżdżają i których poznamy – mówi studentka Wydziału Prawa Uwb – Życzę sobie i innym uczestnikom, by okazało się to przygodą naszego życia.

Oprócz studentów z Uniwersytetu w Białymstoku na praktyki do Dubaju polecą też żacy z Grupy Uczelni Vistula, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W sumie szeregi Zespołu Pawilonu Polski zasili 150 studentów z całej Polski. Podobnie jak w przypadku żaków z pozostałych uczelni publicznych (UW, UE, UŁ), pobyt reprezentantów UwB sfinansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jak można przeczytać na stronie Expo 2020 w Dubaju będzie to pierwsza Wystawa Światowa zorganizowaną w kraju arabskim i według zapowiedzi organizatorów aspiruje do tego, by stać się największym show w historii. Zgodnie z decyzją Biura Wystaw Światowych, ze względu na pandemię COVID19, Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 31 marca 2022 r.

Wystawy Światowe Expo to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Odbywają się co 5 lat, a ich skala porównywalna jest do Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Podczas tegorocznej wystawy organizatorzy spodziewają się nawet 250 mln gości.

Pobyt studentów z Uniwersytetu w Białymstoku w Dubaju zbiegnie się z czasem wspólnej prezentacji Województwa Podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska podczas Expo, organizowanej pod hasłem Xylopolis. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Grupy Unibep Unitalent i zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW. Studenci z UwB będą zaangażowani m.in. w obsługę wystawy pt. Xylopolis w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski.



źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac.: Cezary Rutkowski