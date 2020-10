Targowy maraton Cynkometu

- Jeśli chodzi o ilość targowych imprez zagranicznych, w których wzięliśmy udział, rok 2019 jest dla nas rekordowy – mówi prezes Cynkometu, Mariusz Dąbrowski. – Udział w tych eventach jest bardzo ważny, bo daje nam możliwość zaprezentowania najnowszej oferty maszyn i naszej myśli technologicznej na rynkach, na których osiągamy najlepsze wyniki sprzedażowe.



Tylko w ostatnich dwóch miesiącach Cynkomet odwiedził siedem europejskich imprez targowych: Paroda ka pasesi - na Litwie, Agrarschau Allgäu oraz Agra Lepzig w Niemczech, Alföldi állattenyésztési és mezőgazda napok 2019 – na Węgrzech, Novosadski Sajam w Serbii, NVHZ Brno w Czechach oraz AgriPlanta Fundalea - w Rumunii. Wcześniej, w pierwszych miesiącach tego roku spółka uczestniczyła też w wystawach w Nitrze na Słowacji oraz w Budapeszcie na Węgrzech.



- W każdym z tych krajów staraliśmy się zaprezentować maszyny, które -naszym zdaniem - są najbardziej odpowiednie na dany rynek i mogą wzbudzić zainteresowanie potencjalnych klientów – mówi Łukasz Chełmiński, dyrektor ds. eksportu maszyn rolniczych Cynkometu. – Przebojem targowym stały się już nasze najnowsze platformy do bel: T-608/2 oraz T-608/3 o ładownościach odpowiednio 10 oraz 14 ton, które niezmiennie budzą ogromną zainteresowanie klientów w różnych krajach.



Cynkomet zaprezentował również przyczepy jednoosiowe T-117 o ładowności 3,5 tony, 14-tonowe przyczepy dwuosiowe -T-149/1, rozrzutniki z serii N-233 o nośności 3,5 oraz 4,5 tony czy przyczepę Kurier 6 i ośmiotonowy rozrzutnik N-221/3-4. Zwiedzający mieli również okazję zobaczyć najnowszą wersję mini rozrzutnika „DZIK” - N-200.



- Podczas targów niejednokrotnie przekonaliśmy się jak pozytywnie i z jak dużym zainteresowaniem odbierane są nasze produkty i sama marka. Technologia ocynku ogniowego, zastosowana w tak dużym stopniu w naszych konstrukcjach, stała się już znakiem rozpoznawczym Cynkometu w całej Europie i poza nią. To także bardzo istotny atut w rozmowach sprzedażowych z odbiorcami końcowymi – dodaje Łukasz Chełmiński.



Cynkomet kontynuuje ekspansję targową na zagranicznych rynkach m.in. w związku z dynamicznie rosnącym eskportem swoich maszyn – w ubiegłym roku producent podwoił przychody ze sprzedaży za granicą.



- W tym roku – mimo, że jest dopiero półmetek - ponownie notujemy wzrost eksportu rzędu 100 proc. rok do roku – mówi Mariusz Dąbrowski. – Dlatego udział w targach branżowych to inwestycja nie do przecenienie – jest najefektywniejszą forma docierania do nowych klientów, budowy wizerunku i marki firmy oraz obsługi naszych partnerów handlowych.



Istotnym elementem strategii marketingowej producenta maszyn rolniczych są także targi krajowe – spółka jeszcze w tym roku zamierza wziąć udział m.in. w AgroShow w Bednarach, w OpolAgrze w Kamieniu Śląskim i w kilku wystawach lokalnych.