Superciągnik do testów i badań maszyn. Najnowsza inwestycja Cynkometu

Wszystkie testy przeprowadzane są w Centrum Badawczo-Rozwojowym Technologii Rolniczych Cynkometu, które powstało we wrześniu 2018 r. i było współfinansowane z funduszy unijnych. Ta przełomowa inwestycja wprowadziła spółkę w nowy etap rozwoju, co przekłada się m.in. na rozszerzenie asortymentu maszyn i powstawanie nowych prototypów o większych ładownościach. Wart 0,5 mln zł, innowacyjny ciągnik o dużej mocy ma pomóc spółce w pozyskiwaniu europejskiego świadectwa homologacji dla tych maszyn (uprawniającego do sprzedaży w krajach UE).

– Pod koniec 2018 roku, w którym odnotowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży w Europie Zachodniej i Południowej, zdecydowaliśmy się przeprowadzić postępowanie homologacyjne naszych maszyn rolniczych. Na wspomniane rynki trafiają przyczepy i rozrzutniki o dużych ładownościach, stąd decyzja o zakupie ciągnika mocniejszegoi lepiej dostosowanego do badań.To kolejna inwestycja, która z pewnością przyczyni się do szybszej realizacji planowanych przedsięwzięć - mówi Mariusz Dąbrowski, prezes Cynkometu.

Inwestycja jest niezbędna także wobec nowych wymogów Unii, których spełnienie warunkuje uzyskanie certyfikacji.

– W homologacji europejskiej przyczep i rozrzutników, a takie właśnie wykonujemy w tej chwili, znacznie wzrosły wymogi dotyczące skuteczności hamowania i bezpieczeństwa instalacji hamulcowych; zmienił się także sposób przeprowadzania takich badań – informuje Tomasz Awłasewicz, dyrektor Centrum Badawczo- Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkometu. - Obecnie pomiary przeprowadzane są trakcyjnie, przy pełnym obciążeniu pojazdu. Trzeba uzyskać 50 proc. skuteczność hamowania dla prędkości 40km/h. W związku z tym, przyczepę o masie do 24 ton należy rozpędzić do prędkości minimum 45km/h, a do tego jest potrzebny naprawdę mocny ciągnik. Dodatkowo przetestowane muszą być instalacje hamulcowe - zarówno hydrauliczne, jak i pneumatyczne, więc traktor także musi być wyposażony w układy do sterowania tymi instalacjami. To właśnie powód, dla którego zdecydowaliśmy o zakupie tak silnego i dobrze wyposażonego ciągnika.

Ciągnik Deutz Fahr 6215 RC Shift został dostarczony do Cynkometu w lipcu przez przedstawiciela producenta – Arkadiusza Kura i Michała Kulpanowskiego – właściciela firmy Agro-Plus Bogate, autoryzowanego dealera sprzętu rolniczego renomowanych producentów.