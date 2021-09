Studenci z UwB gotowi do wyjazdu na Expo w Dubaju

Marszałek Kosicki gratulując studentom, zaznaczył, że pobyt w Dubaju będzie okazją do zdobycia doświadczeń, ale też promocji regionu.

– Będziecie swego rodzaju ambasadorami województwa. To przez pryzmat tego jacy jesteście, będzie ono postrzegane i każdy kto zechce odwiedzić Podlaskie, was będzie miał w pamięci – mówił.

Marszałek poinformował też, że ma zamiar włączyć podlaskich studentów do różnego rodzaju spotkań i działań m.in. biznesowych podczas Wystawy.

Wyjątkowe EXPO

Jak podkreślała Marta Zielińska najbliższa edycja wystawy będzie wyjątkowa.

– To pierwsze zimowe Expo, pierwsze w krajach arabskich i pierwsze tak duże wydarzenie po pandemii. Zapisze się ono z całą pewnością na kartach historii – mówiła.

Dodała, że studenci z Podlaskiego reprezentują szczególny region.

– Gratuluję panu marszałkowi, że może zarządzać miejscem, w którym mieszkają tak mądrzy, kreatywni ludzie, którzy zdają sobie sprawę jak ważna jest wystawa Expo i w jaki sposób może przełożyć się na życie mieszkańców regionu – podkreślała.

Przypomniała, że jedną z największych atrakcji wystawy będzie dzieło wspaniałego artysty, mieszkańca naszego regionu prof. Leona Tarasewicza, które przygotował specjalnie na tę okazję i, które ozdobi polski pawilon.

Godna reprezentacja

- To znakomici młodzi ludzie, którzy wspaniale wykorzystali szansę – mówił z kolei prof. Robert Ciborowski – Jestem pewien, że będą tam nas godnie reprezentować. Co więcej, przywiozą te doświadczenia tutaj i będą się nimi dzielić. Jestem bardzo dumny z naszej reprezentacji – dodał.

Rektor podziękował też marszałkowi Kosickiemu za pomoc przy organizacji wyjazdu studentów białostockiej uczelni do Dubaju. To dzięki inicjatywie Artura Kosickiego młodzi ludzie zostali wytypowani do rekrutacji.

Pobyt studentów z Uniwersytetu w Białymstoku w Dubaju zbiegnie się z czasem wspólnej prezentacji Województwa Podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska podczas Expo, organizowanej pod hasłem Xylopolis.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Grupy Unibep Unitalent i zostało dofinansowane jest ze środków NFOŚiGW. Studenci z UwB będą zaangażowani m.in. w obsługę wystawy Xylopolis w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski.

Oprócz studentów z Uniwersytetu w Białymstoku na praktyki do Dubaju polecą też żacy z Grupy Uczelni Vistula, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W sumie szeregi Zespołu Pawilonu Polski zasili 150 studentów z całej Polski. Ich pobyt sfinansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Aneta Kursa

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Piotr Babulewicz