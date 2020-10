Promotech z innowacyjnymi wiertarkami

Nowa rodzina wiertarek na podstawach elektromagnetycznych składa się z czterech maszyn. PRO62, przeznaczona wyłącznie do wiercenia trepanacyjnego - to większa wersja najbardziej popularnej maszyny produkowanej w Promotechu od kilku lat, tj. PRO36. Znacznie bardziej rozbudowane funkcje mają trzy kolejne modele - PRO52T, PRO112T, PRO132T.

Wyposażono je dodatkowo w możliwość gwintowania przy użyciu systemu oprawek do gwintowania, również opracowanych w Promotechu. W maszynach zastosowano zaawansowany układ sterowania m.in. z regulacją i stabilizacją obrotów, obsługą funkcji ochronnych maszyny (typu przegrzanie bądź przeciążenie), obsługą funkcji diagnostycznych (m.in. detekcja zużycia szczotek w silniku, uszkodzenia podstawy elektromagnetycznej, „zerwania” podstawy elektromagnetycznej itp.).

Nie było łatwo

- W ramach prac, prowadzonych nad nowymi wiertarkami, dział konstrukcyjny napotkał wiele problemów, których rozwiązanie wymagało zarówno nabycia nowych kompetencji, jak i wykonania wielu badań modelowych – mówi Piotr Kłoskowski, kierownik działu wiertarek Promotechu.

Podstawy elektromagnetyczne zostały zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia ich masy, dzięki wykorzystaniu jednego z najbardziej zaawansowanych programów komputerowych do obliczeń inżynierskich –COMSOL Multiphysics. Konstruktorzy przeprowadzili też badania sztywności korpusu wiertarek, a ich wyniki są zaskakujące.

- Okazało się, że wzmacniając korpus wiertarki, można wydłużyć okres trwałość narzędzi co najmniej kilkunastokrotnie – mówi Piotr Kłoskowski.

Wprowadzony zaawansowany układ sterowania pozwolił zarówno na optymalne i bezpieczne wykorzystanie silników do pracy w obu kierunkach obrotów, jak i na pewną, stabilną obsługę poszczególnych funkcji maszyny.

- Tak zaawansowanym układem sterowania obecnie może pochwalić się tylko jedna firma na świecie, biorąc pod uwagę naszych konkurentów – podkreśla Piotr Kłoskowski.

Firma nawiązała też współpracę z włoską Firmą SSQ, która produkuje silniki do nowych maszyn. I opracowała ofertę na cały system własnych oprawek do gwintowania oraz wkładek szybkowymiennych do mocowania gwintowników.

- Tak szerokiej oferty na akcesoria do gwintowania nie posiada żaden z konkurentów firmy Promotech, a to wcale nie jest nasze ostatnie słowo – podkreśla Piotr Kłoskowski. - W ostatnim czasie opracowana została konstrukcja kolejnej oprawki do gwintowania, która wraz z dodatkowymi wkładkami do mocowania gwintowników rozszerzy zakres gwintowanych średnic do rozmiaru M60.

Zarząd spółki podjął też decyzję o rozpoczęciu projektu kolejnej maszyny, której celem jest zwiększenie oferty Promotechu w zakresie małych wiertarek, do wiercenia średnic max. 40-50mm. Firma ma również pomysły na rozwój tego segmentu, m.in. w zakresie wiertarek automatycznych, bateryjnych czy też wiertarek do szyn, co docelowo dopełni ofertę Promotechu.