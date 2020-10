Podlaskie firmy uczestnikami Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019

Rekomendacji do udziału w Wystawie mogły udzielać wskazane w regulaminie wystawy instytucje i organizacje. Z naszego regionu aż cztery firmy zarekomendowane przez Fundację Technotalenty zostały zakwalifikowane do udziału w wystawie. Są to:

1. AC S.A. – która zaprezentuje „Kompletny system instalacji gazowej LPG i CNG do silników benzynowych i diesla”;

2. SaMASZ sp. z o.o. - zaprezentuje „Kosiarkę dyskową KDD";

3. Unibep S.A. - pokaże „Wielorodzinne budynki modułowe UNIHOUSE”;

4. Witraż sp. z o.o. sp. k. – która przedstawi „Okna skrzynkowe”.

Z rekomendacji Polskiej Izby Mleka po raz kolejny w PWG 2019 uczestniczyć będzie Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, a dzięki rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku w wystawie weźmie również udział firma ChM sp. z o.o., która przedstawi „Implanty do osteosyntezy kości”.

Z kolei z rekomendacji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polskiej Wystawie Gospodarczej uczestniczyć będzie już po raz drugi białostocki Elastic Cloud Solutions sp. z o.o., która tym razem zaprezentuje „Aplikację komunikacji wewnętrznej Workai”.

Łącznie do udziału w tegorocznej Wystawie Gospodarczej zostało zaproszonych 91 przedsiębiorstw z całego kraju.

Polska Wystawa Gospodarcza to wyjątkowe przedsięwzięcie wystawiennicze, powstałe z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, jako wyraz uznania dla dorobku najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz ich wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Wystawa zaplanowana została w cyklu dwuetapowym. Pierwsze wydarzenie – będące zapowiedzią głównej odsłony – miało miejsce w 2018 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zaprezentowano na niej między innymi 25 wybranych polskich firm, które – dzięki przemyślanej wizji rozwoju i zdolności adaptacji do dynamicznych zmian – od ponad 100 lat z sukcesem wpisują się w krajobraz gospodarczy Polski.

Przed nami główna odsłona Wystawy, która odbędzie się na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. W specjalnie zaprojektowanych pawilonach wystawowych zaprezentowany zostanie dorobek najlepszych polskich firm wyłonionych przez Kapitułę w naborze na Wystawców PWG.

Do czasu inauguracji Polskiej Wystawy Gospodarczej, będą realizowane różnorodne towarzyszące jej wydarzenia, w czasie których, poprzez eksponowanie zwycięskich produktów, przedstawiony zostanie potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorców.

Wszelkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie – link

oraz w mediach społecznościowych:



art/red.aa