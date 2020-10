Ostatni tydzień na zgłoszenia do konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej 2019

Celem konkursu, który rokrocznie towarzyszy Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku, jest wsparcie zarówno projektów i usług zmieniających świat globalnie, jak i tych mniejszych, nowatorskich, wpisujących się w potrzeby lokalnego rynku.

– Organizowany przez nas konkurs jest dla początkujących przedsiębiorców swego rodzaju oknem na świat i szansą na poszerzenie biznesowych horyzontów. Możliwość zainteresowania innowacyjnym konceptem potencjalnego inwestora to jedno. Równie cenne są wzajemne spotkania i rozmowy, inspirowanie się, dzielenie się doświadczeniami i zdobywane na kongresie know-how. Obserwując biznesowe drogi tych, których nagradzaliśmy w poprzednich edycjach, widzimy, że często to właśnie tutaj innowacyjne koncepty nabierają rozpędu, a zgłoszenie do konkursu okazuje się być tym mocnym startem, od którego zaczyna się sukces – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator i organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, prezes Grupy PTWP.

Do finału TOP Start-up Polski Wschodniej 2019 dostanie się 10 wyselekcjonowanych start-upów. Projekty oceniane będą zarówno pod kątem innowacyjności, jak i potencjału biznesowego. W konkursie mogą wystartować start-upy działające w jednym z pięciu województw: podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim oraz świętokrzyskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Finaliści zaprezentują swoje pomysły na biznes podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (25-26 września br.). Wydarzenie co roku gromadzi liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego z Europy Wschodniej.

Przystąpienie do konkursu może zaowocować m.in.: zwiększeniem popularności projektu, uzyskaniem cennych informacji zwrotnych, obecnością w mediach oraz możliwością nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. Zaprezentowanie swojego pomysłu na kongresowym forum to szansa na zaistnienie na rynku i pozyskanie kapitału na komercjalizację przedsięwzięć.

Finaliści TOP Start-up Polski Wschodniej 2019 będą mieli własne stoiska w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Wezmą również udział w debatach panelowych z udziałem ekspertów, przedsiębiorców i odnoszących sukcesy start-upów. Specjalnie zaaranżowana strefa networkingowa będzie miejscem spotkań z inwestorami i potencjalnymi partnerami. Wschodni Kongres Gospodarczy daje zaczynającym przygodę z biznesem dostęp do merytorycznej wiedzy oraz możliwość czerpania z wartościowego mentoringu ekspertów i inwestorów.

VI Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku wyłoni najlepszych z najlepszych – zwycięzców konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia br. poprzez formularz dostępny na stronie: http://www.wschodnikongres.eu/2019/pl/top-start-up-polski-wschodniej/326/

Szósta edycja największej konferencji biznesowej poświęconej perspektywom rozwojowym Polski Wschodniej – Wschodni Kongres Gospodarczy – odbędzie się w dniach 25-26 września 2019 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Zgromadzi około półtora tysiąca biznesmenów, polityków z regionu, kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

źródło: WKG

fot.pixabay