Nie jemy byle czego… i dobrze się bawimy. III Święto Maślanki Mrągowskiej

- Święto Maślanki Mrągowskiej to specjalne wydarzenie. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w wielu konkursach, grach, zabawach i warsztatach kulinarnych . Nasze hasło „Nie jemy byle czego…i dobrze się bawimy” to nie tylko tegoroczny motyw przewodni Święta Maślanki, ale również ważna wskazówka, że właściwa dieta połączona z aktywnością ruchową to najlepszy przepis na zdrowie. – mówi Dorota Grabowska z Działu Marketingu Mlekpolu.

Maślanka Mrągowska to najchętniej kupowana maślanka w Polsce. Od ponad 20 lat obecna na półkach sklepowych stale powiększa swoich grono fanów – zarówno tych najmłodszych jak i seniorów. Maślanka to produkt który znakomicie gasi pragnienie i orzeźwia w upalne dni, a od kilku lat jest coraz częściej stosowana w wielu przepisach kulinarnych jako znakomity zdrowy dodatek lub baza potraw.

- W tym roku na Święto Maślanki zaprosiliśmy Kasię Bosacką, która razem ze swoimi dziećmi będzie gotować zdrowe dania dla całych rodzin i pokaże, że Maślanka Mrągowska ma szerokie zastosowanie w każdej kuchni. – dodaje Dorota Grabowska.

Każdy, kto pojawi się w najbliższą sobotę, 29 czerwca na Skwerze Jana Pawła II w Mrągowie będzie miał możliwość skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatora. Na odwiedzających czekają konkursy z nagrodami, warsztaty dla dzieci i młodzieży, najlepsze zabawy podwórkowe dla całych rodzin… i oczywiście możliwość spróbowania najlepszej polskiej maślanki.