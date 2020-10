Narzędzia Promotechu poszukiwane na rynkach WNP

To jedna z najbardziej renomowanych imprez branży obróbki metali na Wschodzie. W ośmiu halach wystawienniczych Expocentre w Moskwie swoje najnowsze urządzenia i narzędzia do obróbki metali zaprezentowało blisko 1100 wystawców z całego świata.



- Byli tam obecnie zarówno duzi rynkowi gracze – międzynarodowe koncerny z branży metalowej, jak i małe firmy z różnych stron świata, zainteresowane sprzedażą swoich produktów na rynkach krajów WNP – głównie Rosji, Białorusi i Kazachstanu – mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu. – Targi licznie odwiedzają także kontrahenci z mniejszych krajów Wspólnoty, dla których ta impreza to okno na większe rynki WNP.



W Moskwie Promotech prezentował swoje produkty na trzech stanowiskach swoich dealerów na tamtych rynkach. Białostocki producent pokazał m.in. wiertarki elektromagnetyczne, ukosowarki do blach i rur, a także wózki spawalnicze.



- Na rynku krajów WNP istniejemy od lat i jest to dla nas bardzo ważny odbiorca – mówi Marek Siergiej. – To rynek bardzo chłonny na nasze wyroby - kraje takie jak Rosja, Białoruś czy Kazachstan są obecnie w trakcie przebudowy swojego przemysłu, realizuje się tam bardzo wiele inwestycji infrastrukturalnych, w branży przetwórstwa ropy naftowej i gazu, metalowej, w przemyśle suwnicowym, dźwigowym i okrętowym. Wszyscy poszukują więc możliwości wytwórczych w zakresie mechanizacji i automatyzacji tej produkcji, przyspieszenia jej procesów, a co za tym idzie – obniżenia kosztów produkcji. Stąd tak duże zainteresowanie naszymi urządzeniami.



To zainteresowanie przełożyło się na konkretne negocjacje warunków dostaw urządzeń do mechanizacji i automatyzacji spawania głównie do odbiorców z terenu Rosji. - Prowadzimy bardzo obiecujące rozmowy na temat wielu projektów m.in. z branży energetycznej, stoczniowej, przetwórstwa ropy i gazu – dodaje Marek Siergiej.