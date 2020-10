Nagrody na 100-lecie istnienia

Podczas Wielkiej Gali „30 lat Wolności RP" (14 czerwca 2019 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie ) Zakład Przemysłu Sklejek Biaform S.A. został uhonorowany nagrodą „Firma 30-lecia Wolności RP”. Dodatkowo przewodniczący rady nadzorczej Biaformu Wojciech Strzałkowski otrzymał wyróżnienie specjalne „Osobowość 30-lecia Wolności RP”.

Biaform został także laureatem plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2019” w kategorii „Firmy Roku”, a jej prezes Bartosz Bezubik otrzymał wyróżnienie w kategorii „Menadżer Roku 2019”. Konkurs „Orły Polskiej Przedsiębiorczości” to projekt mający na celu wyróżnienie najlepszych firm, będących wzorem do naśladowania dla innych podmiotów. To nagroda za ich osiągnięcia rynkowe, ale też jakość i solidność, dzięki którym przedsiębiorstwa te wpływają na pozycję polskiej gospodarki w świecie.

Organizatorem gali była Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

Wszystkie te wyróżnienia zostały przyznane w szczególnym momencie dla Biaformu, bo w roku obchodów 100-lecia jej założenia. - Te nagrody to swoisty prezent na setne urodziny firmy – mówi Bartosz Bezubik, prezes Biaformu. – Pomimo naszego słusznego wieku, mamy się całkiem dobrze i z optymizmem wchodzimy w drugie stulecie istnienia firmy. Obecnie firma rozwija się bardzo dynamicznie i stajemy przed ogromnym wyzwaniem polegającym na budowie nowego zakładu w gminie Wasilków.

Biaform jest czołowym w kraju producentem specjalistycznej sklejki. Rocznie wytwarza jej ok. 22 tys. m sześc. Wykorzystywana jest ona m.in. w budownictwie (do budowy szalunków i systemów rusztowań), w branży transportowej (do budowy przyczep i naczep samochodowych) oraz w przemyśle meblarskim. Przeszło 70 proc. produkcji trafia na eksport (najwięcej do Europy Zachodniej, ale też do Australii, czy Afryki). Obecnie trwają uzgodnienia administracyjne związane ze zmianą siedziby firmy i rozbudową zakładu.

mat. biaform/red.art

fot. przedsiebiorcy.pl