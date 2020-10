Maszyny Promotechu zadebiutowały na targach we Włoszech

- Rynek włoski jest jednym z największych dla branży metalowej, stąd nasze szeroko zakrojone przygotowania do wejścia na ten rynek, związane głównie z koniecznością komunikacji w języku włoskim - mówi Zbigniew Kopciewski, dyrektor handlowy Promotechu. – Po nawiązaniu współpracy z perspektywicznym przedstawicielem - firmą SSQ, rozpoczęliśmy prace nad budową sieci, obsługiwanych przez nią, regionalnych dystrybutorów; opracowaliśmy też kompletną stronę internetową z ofertą Promotechu i wszelkie materiały marketingowe w języku włoskim. Udział w targach był zwieńczeniem tych wszystkich prac - wysłaliśmy jasny sygnał do naszych klientów oraz konkurentów, że na rynek włoski wchodzi firma o szerokiej ofercie produktowej.



W Mediolanie Promotech zaprezentował pełną gamę wózków do spawania i cięcia, wiertarki z napędami elektrycznymi oraz pneumatycznymi, a także ukosowarki – manualne i większe - z posuwem automatycznym. Stoisko firmy reprezentowali zarówno pracownicy Promotechu, jak i firmy SSQ.



- Głównym celem udziału w tych targach była rozbudowa sieci sprzedaży, tak by dotrzeć z ofertą do klientów na terenie całych Włoch. Po targach możemy być dobrej myśli, bo odwiedzali nas m.in. obecni partnerzy handlowi dystrybutora Promotechu, a także liczne firmy handlowe, zainteresowane sprzedażą naszych wyrobów w swoich regionach. Dużym atutem dla tych firm była również możliwość spotkania się i bezpośredniej rozmowy z producentem – mówi Zbigniew Kopciewski.



Szczególną uwagę zwiedzających zwróciły pokazy na żywo ukosowarek, wiertarek oraz punchera.



– Zróżnicowana oferta naszych produktów, a także szeroka gama opcjonalnych akcesoriów rozszerzających ich zastosowanie, przyciągnęła też wielu przedstawicieli firm branży metalowej - klientów końcowych, którzy poszukują maszyn do konkretnych zastosowań i możliwości podniesienia efektowności swoich procesów produkcyjnych. Wielu z nich zdecydowało się na zakup już podczas targów; z innymi nasi dystrybutorzy umówili się na prezentacje maszyn w ich zakładach przemysłowych w najbliższych tygodniach – dodaje Andrzej Twarowski, specjalista ds. marketingu firmy.



Prócz zwiedzających z Włoch, stoisko Promotechu wzbudziło zainteresowanie osób z innych krajów basenu Morza Śródziemnego: Francji, Libii, Egiptu, Cypru, Algierii, Tunezji, Malty oraz Arabii Saudyjskiej.