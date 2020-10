Kto zdobędzie tytuł najlepszego pracodawcy Polski Wschodniej? Wyniki konkursu na VI WKG w Białymstoku

– Tak jak w latach ubiegłych, tak i tym razem chcemy, by w gronie laureatów znalazły się firmy nowocześnie zarządzane, stawiające na innowacyjność, znaczące w swoich branżach – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny portalu PulsHR.pl. – Wśród kryteriów oceny ważną rolę zajmują też wysokie standardy relacji między menedżerami, pracownikami

i otoczeniem społecznym, w którym na co dzień przedsiębiorstwa działają – dodaje.

Nominowane w konkursie Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2019 firmy to: Grupa Wenglorz, Transition Technologies, Palisander, Infinity Group, Lubella, Michelin Polska, EGGER Biskupiec, OSM Piątnica, SM Mlekpol, Modern-Expo, TenderHut, Concentrix, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, Noyen (dawniej GT85 Polska), MTU Aero Engines Polska, Grupa Meblowa Szynaka, BorgWarner Poland, KH-KIPPER, Celsa Huta Ostrowiec, Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie.

Top Pracodawców Polski Wschodniej 2019 wskazywać mogą internauci. Do 17 września br. poprzez stronę: https://www.pulshr.pl/konkurs/top-pracodawca-polski-wschodniej-2019,65/ możliwe jest głosowanie „za” lub „przeciw”.

Nagrody zostaną wręczone 25 września 2019 r. podczas gali towarzyszącej

VI Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku. Organizatorem konkursu Top Pracodawcy Polski Wschodniej jest Grupa PTWP i redakcja portalu PulsHR.pl.

Nominacji i wskazań do konkursu Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2019 dokonały władze samorządowe pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego, marszałkowie i prezydenci miast wojewódzkich, a także przedstawiciele organizacji realizujących politykę gospodarczą poprzez pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości. Firmy mogły także zgłaszać się same.

Szósta edycja największej konferencji biznesowej poświęconej perspektywom rozwojowym Polski Wschodniej – Wschodni Kongres Gospodarczy – odbędzie się w dniach 25-26 września 2019 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Zgromadzi około półtora tysiąca biznesmenów, polityków z regionu, kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów, naukowców i dziennikarzy. Wydarzeniu towarzyszy hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem".

Nominowani w konkursie Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2019:

Grupa Wenglorz

firma rodzinna z blisko 30-letnią tradycją. Działalność przedsiębiorstwa zainicjowano

w 1990 roku na bazie zakupionego Państwowego Ośrodka Maszynowego w Lidzbarku Warmińskim. Jedną z głównych przesłanek jego powstania i rozwoju było duże zapotrzebowanie rynku na maszyny i urządzenia do produkcji pasz i koncentratów paszowych. Na innowacyjność firmy duży wpływ ma działalność badawczo-rozwojowa, która funkcjonuje pod marką Akademia Wenglorz. Relacje między pracodawcą

a pracownikami charakteryzują wzajemny szacunek oraz wsparcie. Zarząd kładzie duży nacisk na rozwój pracowników oraz wdrażanie nowych rozwiązań, mających na celu poprawę warunków i jakości pracy. Grupa współpracuje z lokalną społecznością poprzez wspieranie akcji społecznych i kulturalnych. Angażuje się w działania charytatywne, organizuje m.in. szlachetną paczkę. Sponsoruje lokalne drużyny sportowe, m.in. WENGLORZ AZS UWM Lakers oraz Przyszłość Wenglorz Volley Lidzbark Warmiński.

Transition Technologies

jeden z największych polskich producentów i integratorów oprogramowania, produkty

i usługi kieruje głównie do kręgu odbiorców przemysłowych, sektora energii i gazu oraz automatyki przemysłowej. Firma zatrudnia w kraju i na świecie 1600 osób. W regionach Polski Wschodniej posiada 4 biura: w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach,

w których zatrudnienie znajduje niemal 500 osób. Transition Technologies od 28 lat tworzy własne, unikatowe produkty i dostarcza zespoły programistyczne dla największych światowych liderów, stawia mocny akcent na inwestycje i rozwój nowych technologii. Firma działa w modelu otwartym na elastyczne wykonywanie obowiązków przez pracowników dla poprawy równowagi praca-rodzina oraz współpracuje z lokalną społecznością – prowadzi darmowe warsztaty, charytatywne akcje, sponsoruje drużyny koszykówki ligi KALF, drużyny AZS oraz ligi futsalu. Szczególnie istotne dla Transition Technologies jest budowanie społeczeństwa informacyjnego i dzielenie się wiedzą. Firma podejmuje liczne inicjatywy edukacyjne, m.in. konkursy na najlepszą pracę dyplomową czy prowadzenie zajęć z programowania przez pracowników firmy w szkołach średnich.

Palisander

wynajmuje systemy szalunkowe przedsiębiorstwom budowlanym na terenie całej Polski. Posiada kompletną ofertę najmu szalunków ściennych, stropowych, słupowych, a także różnorodnych systemów BHP. Działająca od 1993 roku firma obecnie zatrudnia 138 pracowników. W drugim kwartale 2020 roku planowany jest duży wzrost zatrudnienia za względu na przeniesienie firmy do nowej siedziby w Choroszczy. Ponad 80% dostawców Palisander to firmy z województwa podlaskiego. Firma stawia na rozwój i inwestuje w kadry poprzez finansowanie szkoleń kierunkowych, organizuje także szkolenia na Politechnice Białostockiej, które angażują młodych ludzi i pomagają w wyborze ścieżki zawodowej. Firma włącza się w działania na rzecz lokalnej społeczności, wspierając liczne inicjatywy charytatywne.

Infinity Group

białostocka agencja interaktywna specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i marketingowych, istnieje od 2001 roku plasując się w czołówce ogólnopolskich agencji interaktywnych. Na podlaskim rynku jest siłą napędową i członkiem Klastra Infotech zrzeszającego lokalne podmioty w celu działania na rzecz rozwoju technologii w regionie. Infinity Group jest współautorem Projektu Smart City, mającego na celu zaangażowanie Urzędu Miasta Białystok, lokalnych firm oraz mieszkańców do działań mających podnieść komfort życia, wykorzystując nowe technologie. Przyciąga zagraniczne firmy na Podlasie, poprzez innowacyjne pomysły i inicjatywy - np. stacjonarny kurs Kentico Academy - pokazuje potencjał intelektualny regionu. Współpracuje z Politechniką Białostocką, głównie w zakresie organizacji praktyk i staży. Zapewnia pracownikom ciągły rozwój poprzez szkolenia, konferencje branżowe, umożliwia certyfikację, zajęcia z jęz. angielskiego. Jest firmą, którą pracownicy cenią za atmosferę i do której wracają. Firma może pochwalić się prawie trzykrotnie niższą rotacją niż branża. Jest przyjazna rodzinie.

Lubella

producent makaronów, płatków śniadaniowych, zbożowych przekąsek (paluszki), mąk

i kasz. Historia firmy sięga końca XIX wieku, gdy w Lublinie powstał pierwszy młyn – młyn Krauzego – który do dziś wchodzi w skład majątku przedsiębiorstwa. Po II wojnie światowej przedsiębiorstwo funkcjonowało jako Państwowe Zakłady Zbożowe. Wówczas przeszło gruntowną reorganizację i unowocześniło produkcję. Od 2003 roku Lubella należy do Grupy Maspex z Wadowic. Produkcja w spółce prowadzona jest w oparciu o międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności uznany przez Global Safety Initiative. W 2018 roku Lubella uruchomiła nowoczesny kompleks produkcyjny i centrum logistyczne o wartości 130 mln zł. Firma znana jest z przyjaznej atmosfery w pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego. Lubella aktywnie działa na rzecz rozwoju gospodarczego miasta, w ramach działalności charytatywnej wspomaga szkoły, przedszkola, domy dziecka i domy opieki społecznej, jak również działania na rzecz nauki i oświaty.

Michelin Polska

spółka zajmuje się w Polsce produkcją i sprzedażą opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, pojazdów przemysłowych i rolniczych, a także kordów, form wulkanizacyjnych i mieszanek gumowych. Lider technologiczny światowej branży opon

z siedzibą w Olsztynie, z fabryką o łącznej powierzchni ponad 177 ha, ponad 82% produkcji przeznacza na eksport. Jest największym pracodawcą na Warmii i Mazurach. Zatrudnia bezpośrednio prawie 5000 pracowników. Dodatkowo spółka współpracuje na co dzień

z ponad 500 firmami z Olsztyna i regionu Warmii i Mazur. Michelin Polska współpracuje też z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie organizacji i prowadzenia studiów w formie kształcenia przemiennego – studiów dualnych, a także ze szkołami technicznymi i zawodowymi w sferze edukacji. Dając o przyszłe emerytury swoich pracowników, firma prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Michelin dąży do tego, aby działalność firmy przyczyniała się do poprawy warunków życia społeczeństwa wspierając obszary takie jak: ochrona zdrowia, kultura, bezpieczeństwo drogowe, sport amatorski, edukacja, ochrona środowiska naturalnego i wiele innych.

EGGER Biskupiec

fabryka płyt meblowych EGGER Biskupiec obok bezpośredniego wpływu na branżę meblarską daje pozytywny impuls do rozwoju usług hotelarskich, transportowych, gastronomicznych czy gospodarki leśnej. Bezpośredni wpływ to 400 nowych, stabilnych

i długoterminowych miejsc pracy. W wyniku inwestycji powstało także dodatkowo ok. 600 pośrednich miejsc pracy stworzonych przez partnerów biznesowych oraz lokalne małe

i średnie przedsiębiorstwa. Firma odpowiedzialnie wykorzystuje surowce naturalne

i realizuje działania zmierzające do wykorzystania surowców z recyklingu. EGGER Biskupiec prowadzi działania mające na celu edukację i rozwój mieszkańców, programy edukacyjne w szkołach, sponsoruje regionalne inicjatywy, a także organizuje własne wydarzenia.

OSM Piątnica

jedna z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się firm mleczarskich w Polsce. Produkty OSM Piątnica - oprócz estetycznych opakowań i innowacyjnych rozwiązań technologicznych - wyróżniają się przede wszystkim naturalnym składem. Firma rocznie skupuje 333 mln litrów mleka od 2196 dostawców, których gospodarstwa położone są

w rejonie tzw. Zielonych Płuc Polski i obejmują tereny dorzecza Narwi i Biebrzy, obrzeża Biebrzańskiego Parku Narodowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego oraz rejon Kurpiowszczyzny. Weryfikując jakość skupowanego mleka pod względem zawartości w nim bakterii, Piątnica stosuje system norm dwukrotnie ostrzejszych niż wymagania unijne. Także używane przez nią testy wykrywania pozostałości antybiotyków i substancji hamujących są 10-krotnie czulsze niż przewidują to przepisy. Za wysokiej jakości surowiec już od 16 lat Piątnica płaci rolnikom najwyższą cenę w Polsce. Firma zatrudnia ok. 800 osób. Od lat wdraża w zakładach program eliminacji oraz ograniczenia źródeł czynników niebezpiecznych i szkodliwych, np. poprzez wprowadzenie nowoczesnych procesów technologicznych czy maszyn do pracy. Firma angażuje się w działania charytatywne na rzecz lokalnej społeczności.

SM Mlekpol

największy producent mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce, jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie. Zakład Mleczarski w Grajewie powstał w 1976 roku. Pierwsze mleko popłynęło 4 lipca 1982 roku, pod okiem inżyniera Edmunda Borawskiego, prezesa OSM w Grajewie, który zarządza firmą do dzisiaj. Obecnie Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol posiada 12 zakładów. Co roku skupuje i przerabia ponad 1,7 mld litrów mleka, co stanowi 15 proc. skupu surowca w kraju. Mleko odbiera od 11 tys. rolników, zatrudnia 2,3 tys. pracowników.

Modern-Expo

firma powstała w Lublinie, gdzie obecnie finalizuje budowę swojej czwartej fabryki oraz centrum badawczo-rozwojowego. Pozostałe trzy zakłady produkcyjne firmy znajdują się na Ukrainie oraz Białorusi. Obecnie spółka zatrudnia 2500 osób i jest liderem w swojej branży w Europie Środkowej i Wschodniej. Posiada oddziały m.in. w Berlinie, Londynie, Paryżu oraz Dubaju. Oferta Modern-Expo obejmuje zaawansowane, nowoczesne i kompleksowe rozwiązania dla handlu detalicznego, m.in.: regały handlowe, regały wysokiego składowania, boksy kasowe, rozwiązania dla magazynów, wyposażenie ze stali nierdzewnej, POS, terminale paczkowe oraz wyposażenie chłodzące. Modern-Expo dostarcza wyposażenie do największych światowych firm, tj. Nestle, Groupe Auchan, PepsiCo, Metro Group, Carrefour, Mars i McDonalds. Produkty Modern-Expo Group są dystrybuowane do ponad 65 krajów. Strategia firmy polega na budowaniu otwartych

i długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi. Spółka wykorzystuje nowoczesne technologie produkcyjne w celu dostarczenia produktów najwyższej jakości, zgodnie

z międzynarodowymi standardami i wymaganiami klientów. Stale inwestuje w swój rozwój, poszukując nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań.

TenderHut

technologiczna grupa kapitałowa, w której skład wchodzi sześć kooperujących ze sobą firm, spółka zajmuje 23. miejsce w rankingu tysiąca najszybciej rozwijających się firm

w Europie. Oddziały reprezentacyjne białostockiej firmy działają w Szwecji, Danii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, USA i Francji. Grupa Kapitałowa TenderHut zajmuje się czterema różnymi sektorami branży technologicznej. Najprężniej działającą spółką jest SoftwareHut, który oferuje projektowanie i rozwijanie systemów informatycznych, a jego produktem flagowym jest aplikacja Zonifero, która stanowi wsparcie menadżerskie dla pracowników biur. Zaraz za nim plasują się spółki: Solution4Labs, z licznymi sukcesami w kwestii wdrażania systemów klasy LIMS, oraz ProtectHut i LegalHut, które zajmują się kolejno cyberbezpieczeństwem i doradztwem prawnym w obszarze IT. ExtraHut koncentruje się na działaniach z zakresu User Experience, designie aplikacji mobilnych, aplikacji webowych i serwisów internetowych. Przewagą konkurencyjną ExtraHut jest unikalna w odniesieniu do prac graficznych usługa Mobilnego Działu Design&UX. W ExtraHut pracują wysokiej klasy specjaliści, w domenach takich, jak: research, prototyping, testing/analysis, product design, web/user interface/e-commerce i branding.

Concentrix

Concentrix CVG International zapewnia spójne, wysokiej jakości wsparcie klientów w 47 językach i w ponad 150 miejscach na całym świecie. Posiada swoje punkty na sześciu kontynentach. Oddział w Lublinie działa od 2014 r, obsługuje trzech klientów w branżach: telekomunikacyjnej, technologicznej oraz usługowej, zatrudnia ponad 400 osób obsługujących klientów w kilku językach obcych oraz największe globalne firmy, w tym Samsung i Uber. Firma oferuje wsparcie i możliwość każdemu, kto chce dalej rozwijać się w jej strukturach, zdobywać doświadczenie i wspinać się po szczeblach kariery

w międzynarodowej korporacji, posiada program rozwojowy Talent Development. Firma podkreśla, że stworzenie przyjaznego środowiska pracy to jeden z jej priorytetów. Zespół stanowią głównie młodzi ludzie, którzy nie tylko lubią ze sobą pracować, ale również razem spędzają wolny czas. Firma włącza się w działania charytatywne. Doceniana jest za stworzenie unikalnego miejsca pracy, które wykracza poza standardowe rozumienie contact center.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie

powstało w 1934 r., jego misją jest dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków. Obszar działania MPWiK obejmuje nie tylko teren samego miasta Rzeszowa, lecz także niektóre miejscowości sąsiednich gmin. Obecnie w przedsiębiorstwie pracuje 400 osób. Rzeszowskie MPWiK stawia na inwestycje i ekologiczne rozwiązania. W maju 2019 r. oddano do użytku nową suszarnię osadów ściekowych, powstanie również farma ogniw fotowoltaicznych na terenie stacji uzdatniania wody i budynku administracyjnego w centrum Rzeszowa. Stawianie na innowacje i szukanie alternatywnych źródeł energii obniża koszty przedsiębiorstwa, co przekłada się na ceny dla odbiorców, dzięki czemu klienci MPWiK płacą mniej niż mieszkańcy innych miast.

Noyen (dawniej GT85 Polska)

to jedna z największych firm w Lublinie, działa w mieście od 20 lat, projektuje i produkuje myjnie przemysłowe oraz maszyny dla różnych gałęzi przemysłu. Jej specjalnością jest mycie przemysłowe. Oferuje rozwiązania mycia przemysłowego w technologiach natryskowych, ultradźwiękowych, także na stanowiskach w pełni zautomatyzowanych, gdzie wiodącymi seriami produktowymi są maszyny Compact, Smart, Ultra oraz Expert. Noyen zatrudnia dziś ponad 115 osób. Siedziba producenta maszyn i chemii przemysłowej mieści się w podstrefie ekonomicznej na Felinie. W 2017 r. spółka wypracowała 19,1 mln zł przychodu. Duża część zysków pochodzi z eksportu.

MTU Aero Engines Polska

firma rozpoczęła produkcję podzespołów do silników lotniczych w kwietniu 2009 roku.

Obecnie zatrudnia ponad 900 pracowników. MTU Aero Engines Polska prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkuje podzespoły i łopatki do silników, które napędzają m.in. rodzinę samolotów Airbus A320, Airbus A380, Boeing 787 – Dreamliner/777X, a także do samolotów biznesowych typu Cessna czy Gulfstream oraz do turbiny gazowej serii LM6000. Zakład w Tajęcinie zajmuje się także montażem turbin niskiego ciśnienia do wyżej wymienionych samolotów oraz turbin najnowszej generacji silników GTF, jak również montażem centralnej części turbin. Priorytetowe znaczenie dla firmy mają wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa pracy oraz wartości – wzajemny szacunek, praca zespołowa oraz ciągłe doskonalenie. Współpracując z wybranymi uczelniami wyższymi, firma systematycznie poszukuje studentów, oferując im możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez staże zawodowe w ramach programu „Napęd dla Twojej przyszłości”. Ponadto MTU Aero Engines Polska aktywnie wspiera projekty na rzecz społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie w działania m.in. edukacyjne, prozdrowotne czy sportowe. Najnowszym projektem realizowanym w ramach wolontariatu pracowniczego firmy jest lotniczy plac zabaw MTUlandia w Rzeszowie.

Grupa Meblowa Szynaka

to wielopokoleniowa, polska firma rodzinna, posiada 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Lubawie (siedziba firmy), Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Wolsztynie, a także Centrum Logistyczne i Pałac Mortęgi Hotel & SPA. Łączna powierzchnia obiektów wynosi ponad 500 000 m², co odpowiada wielkości 70 boisk piłkarskich. Szynaka Meble to nowoczesne zakłady produkcji mebli, dostosowane pod względem wymogów produkcyjnych do standardów Unii Europejskiej. W firmie łączone są tradycja i nowoczesność. Cała Grupa Meblowa Szynaka zatrudnia ponad dwa i pół tysiąca pracowników i ponad 120 uczniów praktycznej nauki zawodu. Firma za cel stawia sobie wytwarzanie produktów w sposób ekologiczny i stale udoskonala pod tym względem procesy produkcyjne. Ważnym elementem dotyczącym ochrony środowiska stosowanym przez firmę jest selektywne zbieranie odpadów towarzyszących produkcji i przekazywanie ich do recyklingu.

BorgWarner Poland

jest częścią światowego koncernu BorgWarner Inc., producenta komponentów i systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych w pojazdach. Firma specjalizuje się przede wszystkim w produkcji turbosprężarek dla branży motoryzacyjnej. Technologie, jakie firma stosuje, przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych przy równoczesnej poprawie własności jezdnych. Zakład produkcyjny zlokalizowano w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis. BorgWarner Poland to firma przyjazna środowisku. Jej budynek produkcyjno-biurowy jako pierwszy

w Polsce uzyskał certyfikat dla budownictwa zrównoważonego (LEED Silver). Firma zapewnia swoim pracownikom ponadprzeciętny pakiet socjalny. W zakresie aktywności społecznej wspomaga liczne akcje charytatywne. Społeczność uniwersytecka może liczyć na oferowane przez firmę programy praktyk i staży, liczne oferty pracy dla absolwentów, a także na wsparcia finansowe w organizacji imprez uniwersyteckich. BorgWarner Poland na stałe współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Politechniką Rzeszowską. Firma jest także jednym ze sponsorów Automobilklubu Rzeszowskiego.

KH-KIPPER

wiodący w Polsce producent zabudów-wywrotek na samochody ciężarowe powyżej 12 t DMC. Firma produkuje także urządzenia hakowe, przyczepy i naczepy, zajmuje się sprzedażą, montażem i serwisem żurawi samochodowych, systemów hydrauliki siłowej oraz urządzeń hakowych innych producentów. Oferta firmy obejmuje różnorodną gamę specjalistycznych produktów przeznaczonych dla branży budowlanej, energetycznej, komunalnej, wydobywczej czy rolnictwa. Kluczem do sukcesu KH-KIPPER jest elastyczność, dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb użytkownika, wysoka jakość oraz profesjonalne doradztwo techniczne. Firma KH-KIPPER, założona w 1997 roku, posiada dwa zakłady produkcyjne k. Kielc: w Kajetanowie, gdzie mieści się siedziba firmy, oraz w Skarżysku-Kamiennej. Zespół liczy ponad 400 osób. Firma rozwija się i inwestuje w podnoszenie kwalifikacji.

Celsa Huta Ostrowiec

kombinat metalurgiczny zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim jest własnością hiszpańskiej grupy Celsa. To największy zakład przemysłowy województwa świętokrzyskiego i jeden z największych w tej części kraju. Huta zatrudnia obecnie ponad 1600 osób, zajmuje się produkcją m.in. prętów żebrowanych do zbrojenia betonu, prętów gładkich, prętów płaskich, kątowników oraz odkuwek (np. wałów do silników okrętowych). Świadczy także usługi w zakresie obróbki mechanicznej i termicznej wyrobów stalowych, telekomunikacji i transportu kolejowego. Huta sprzedaje również wyprodukowane

i przetworzone w zakładzie media energetyczne: energię elektryczną, gaz ziemny, tlen

i sprężone powietrze. Celsa Huta Ostrowiec w okresie pierwszych 10 lat istnienia w ramach hiszpańskiej grupy zainwestowała w modernizację i inwestycje ponad 2 mld zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie

pracuje dla społeczności Podkarpacia od 50 lat – 2 czerwca 1959 r. powołana została Miejska Służba Drogowa, do której zadań należały remonty bieżące, konserwacja oraz utrzymanie ulic i znaków drogowych na terenie miasta Rzeszowa, odśnieżanie ulic, usuwanie skutków powodzi. MPDiM w Rzeszowie specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów inżynierii lądowej na terenie Podkarpacia. Firma posiada duży potencjał produkcyjny usytuowany na bazach w miejscowościach Bór i Olchowa k. Rzeszowa. MPDiM realizuje również zadania inwestycyjne „zaprojektuj i wybuduj”. Celem spółki są jak najlepsze relacje z pracownikami, oparte na poszanowaniu godności osobistej

i wzajemnym szacunku. Obecny poziom zatrudnienia to ponad 200 osób. Spółka działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, poprzez stosowanie technologii oraz urządzeń bardziej przyjaznych i minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko.

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to poświęcony najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około półtora tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej

w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

