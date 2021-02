Konwent Marszałków o EXPO Dubai 2020

Oficjalnie Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju wystartuje co prawda, dopiero w październiku br., jednak decyzje o udziale Polski zapadły już w 2018 roku. Od tego czasu trwają przygotowania do udziału w wydarzeniu.

- Obecnie jesteśmy zaawansowani w 60 proc. jeśli chodzi o przygotowania polskiego pawilonu – mówił komisarz Adrian Malinowski. – Już w czerwcu będziemy mieli budynek gotowy do instalacji ekspozycji, co pozwoli osiągnąć w sierpniu pełną gotowość operacyjną – podkreślił.



Program obecności gospodarczej jest kluczowym elementem polskich przygotowań do EXPO 2020 w Dubaju. Głównym celem jest promocja gospodarcza polskich firm oraz wspieranie nawiązywania relacji biznesowych z partnerami na Bliskim Wschodzie, ale również innymi krajami biorącymi udział w wydarzeniu jak np.: Japonia czy Korea.

Jednym z ciekawszych wydarzeń tegorocznego EXPO będzie Game Polish Show. Wydarzenie będzie promowane nie tylko pod kątem rynku gier video, ale też nowych technologii.

Już w piątek (26.02) rozpocznie się nabór do programu „Go to Brand”. Jest to forma wsparcia, która umożliwi pozyskanie środków m.in.: na udział w targach, wystawach i misjach. Zaplanowanych jest 30 wydarzeń branżowych.

Oferta dla biznesu to nie tylko fizyczna obecność na targach, ale też szereg aktywności, z których część jest realizowana już teraz. Przygotowywane są raporty branżowe prezentujące kluczowe branże i firmy z Polski, trwają też przygotowania do cyklu tematycznych webinariów.

Kulminacyjnym punktem obecności gospodarczej w czasie polskiej obecności na wystawie będzie Forum Gospodarcze Polska – Zjednoczone Emiraty Arabskie 6 grudnia 2020 roku. Planowany jest w nim udział 500 polskich firm. Ten komponent inwestycyjny jest jednym z najważniejszych filarów gospodarczej obecności Polski w Dubaju.

Regiony na EXPO

Podczas dyskusji marszałek Artur Kosicki zwrócił uwagę, że Podlaskie będzie promowało nie tylko naukę, kulturę, turystykę i gospodarkę, ale też pełną historię regionu.

- Tydzień Podlaski w Dubaju będzie organizowany zgodnie z ideą: Podlaskie zasilane naturą, którego sercem jest, realizowana wspólnie z partnerami, wystawa XYLOPOLIS – opowieść o drewnie – podkreślał marszałek.

Dodał również, że w przygotowania podlaskiej prezentacji zaangażowani są liczni partnerzy: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Fundacja Unitalent, Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku.



Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego zapowiedział aktywne uczestnictwo Podkarpackiego w Dubaju.

- Chcemy je oprzeć na postaci podkarpackiego wynalazcy Ignacego Łukasiewicza. To syn tej ziemi, wynalazł lampę naftową, pokazał, w jaki sposób frakcjonować ropę naftową – innowatorze w swoich czasach – mówił marszałek Ortyl.

Podkreślił, że zbliżająca się wystawa jest znakomitą okazją do promocji regionów, ale też całej Polski.





Obecnie dziewięć regionów podpisało porozumienia o współpracy w zakresie obecności na EXPO w Dubaju. Przewiduje się 15 misji przedsiębiorców. Zaangażowanych jest 113 firm z regionów, planowanych jest 14 konferencji branżowych tylko w Pawilonie Polskim.

W ramach tygodni regionalnych będą prezentowane branże m.in.: meblarska, medyczna, farmaceutyczna, jachtowa, spożywcza, ICT oraz branża włókiennicza.

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że pomimo pandemii nie należy rezygnować z targów w Dubaju.

- Sytuacja pokaże jakie warunki pandemiczne będą panowały w październiku. Mam nadzieję, że nie będzie już tak wielu obostrzeń, albo będą zdecydowanie mniejsze, a to jest znakomita szansa na wypromowanie i naszej gospodarki, kultury i nauki - powiedział.

Po zakończeniu Expo Dubaj 2020 wystawa Województwa Podlaskiego: Xylopolis, "podlaska opowieść o drewnie" powróci do regionu i będą ją mogli oglądać mieszkańcy województwa.

tekst: Marcin Nawrocki, Aneta Kursa

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Piotr Babulewicz