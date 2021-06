Kolej na Podlaskie. Wielka szansa dla regionu

Nowy Jedwabny Szlak ma na celu pogłębienie wymiany handlowej między Chinami, a Europą przy wykorzystaniu transportu morskiego i kolejowego. W przypadku tego drugiego bardzo istotną rolę pełni Polska i Podlaskie, które są bramą dla towarów trafiających na teren Unii Europejskiej.

- Nasz region jest niezwykle korzystnie położony. To tu przecinają się szlaki Via Carpatii i Via Baltiki. To dla nas ogromna szansa - mówił Paweł Wnukowski.