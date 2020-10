Garmażerka od „Lecha” przyjedzie do domu

- Chcemy dostarczać nasze produkty do możliwie jak największej liczby klientów – mówi Adam Zwolan, członek zarządu firmy Lech. – Przytłoczeni zawrotnym tempem życia, często nie mamy czasu na spokojne zakupy lub złożenie zamówienia. Dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów, umożliwiając im składanie zamówień prywatnych „wygodnie, szybko i sprawnie” i – na odległość.



Zamówienia na produkty firmy Lech można składać telefonicznie lub osobiście w sklepie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18 oraz w soboty w godzinach 8-14. Dostawy realizowane będą pod warunkiem dostępności danego towaru w sklepie firmowym „Lech” przy Gajowej 59A.



Jeśli złożymy zamówienie w dniu powszednim, do godz. 12 – dostawa będzie zrealizowana w piątek godzinach 16-18 lub sobotę w godzinach 14 – 15 – o terminie dostawy decyduje klient. Z kolei zamówienia złożone w sobotę do godziny 12, dostarczone zostaną tego samego dnia w godzinach 14-15.



Koszt dostawy jest uzależniony od wartości zamówienia - jeśli cena towarów przekracza 150 zł, kurier dostarczy nam zakupy za darmo. Jeśli wartość jest niższa - za dostawę na terenie Białegostoku zapłacimy 15 zł. Koszt dostawy poza granice administracyjne Białegostoku uzależniony jest od wartości zamówienia oraz odległości i szacowany jest każdorazowo indywidualnie.

Dostawy są realizowane transportem chłodniczym, w celu utrzymania jak najwyższej jakości produktów, a płatności mogą być uiszczane gotówką lub kartą.



– Aktualnie usługę dostawy wprowadzamy w jednym sklepie, ale w przypadku pozytywnego odbioru nie wykluczamy rozszerzenia jej na pozostałe sklepy firmowe - dodaje Adam Zwolan.