Festiwal Smaków - III Ogólnospożywcze Targi Grupy Chorten już 19 września

Polska Grupa Sklepów Spożywczych Chorten posiadająca już blisko 1700 placówek partnerskich w 11 województwach, po raz trzeci organizuje największe targi ogólnospożywcze w północno-wschodniej Polsce.

Największe przedsięwzięcie – olbrzymie zainteresowanie

- W ostatnim wydarzeniu organizowanym specjalnie z myślą o współpracujących z nami detalistach, uczestniczyło ponad 1500 osób. W tym roku liczymy także na olbrzymie zainteresowanie, zwłaszcza, że w naszej części Polski nie ma większego przedsięwzięcia, na którym producenci mają okazję do prezentacji szerokiej oferty rynkowej i innowacji produktowych, a właściciele sklepów mogą dokonać większych zamówień w atrakcyjnych cenach – mówi Krzysztof Pakuła, prezes zarządu Grupy Chorten.

Swój udziałw targach zadeklarowało już ponad 100 wystawców, wśród których są topowe marki, jak np.: Kompania Piwowarska, Wedel, Unilever, Mlekovita, Mlekpol, Sokołów, JBB, Maspex, Kamis, Nestle, Tchibo, Fortuna, Coca-Cola, Frito Lay, Koral, Storc czy Mondelez. Na stoiskach, na których zamówienia składać będą mogli właściciele sklepów partnerskich Chorten prezentowany będzie cały wachlarz produktów: wędliny, pieczywo, słodycze, przyprawy, dania gotowe, piwa i mocniejsze alkohole, przekąski . Przewidziano także stoiska z ofertą okołobiznesową.

Perfect w podziękowaniu

Wrześniowe targi, wpisujące się w jubileusz 10-lecia Grupy Chorten, będą także czasem podsumowań działalności na rzecz rozwoju sklepów tradycyjnych. Orgnizatorzy zaplanowali debatę o przyszłości polskiego handlu z zaproszonymi osobowościami branży spożywczej, ekspertami i politykami.

- Z kolei 20 września, podczas uroczystych obchodów naszej złotej dekady na specjalnej gali nagrodzimy najlepszych partnerów, producentów i dystrybutorów, a także osoby zasłużone dla rozwoju całej Grupy Chorten. Specjalnie dla naszych gości wystąpi zespół Perfect – zapowiada Sylwia Olechno, dyrektor generalna grupy. – Te 10 lat pracy to dla mnie osobiście niesamowite wyzwanie i misja, by dać poczucie polskim właścicielom sklepów, iż mogą dobrze prosperować na rynku między zagranicznymi sieciami. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy wspólnie wytwarzamy efekt skali – dodaje.

mat. org/red.art