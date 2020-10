Duże ukosowarki Promotechu podbijają światowe rynki

- Dynamiczny rozwój oferty ukosowarek do blach i rur to kontynuacja naszej sprawdzonej już strategii polegającej na opracowywaniu i produkowaniu coraz większej ilości niszowych urządzeń dla branży metalowej – mówi Bohdan Zaleski, wiceprezes Promotechu ds. sprzedaży. - Ukosowarki pasują do tej strategii wyśmienicie. Posiadamy już wieloletnią wiedzę, jak je konstruować, jak je produkować i - co równie ważne - jak je sprzedawać.

W przypadku ABM-50 klienci doceniają łatwość i precyzję ustawiania parametrów pracy oraz szeroką gamę materiałów, które może ukosować maszyna - począwszy od miękkich stali i aluminium, a skończywszy na stalach nierdzewnych i specjalnych. Główne zastosowania ABM-50 to długie blachy o znacznej grubości, często wymagające ukosowania zarówno od góry, jak i od dołu.

SBM-500 natomiast dedykowana jest do masowej produkcji, gdzie klient ukosuje setki lub tysiące takich samych krótkich, bądź wąskich odcinków blach.

- SBM500 powstała po analizie potrzeb rynku polskiego, ale od początku wiedzieliśmy, że będzie potrzebna u wszystkich naszych większych zagranicznych partnerów – mówi Bohdan Zaleski. - ABM50 natomiast, powstała po rozmowach z firmą Steelmax. Na początku wydawało się, że będzie ona doceniana głównie przez firmy produkujące wieże wiatrowe i podobne ciężkie konstrukcje. Tymczasem okazało się, że rynek na tą maszynę jest dużo większy, niż zakładaliśmy.

Widząc potencjał rynkowy obu maszyn w roku 2019 firma podjęła intensywne działania promocyjne.

- Główny nacisk został położony na szkolenie dystrybutorów firmynie tylko z krajów europejskich, ale także z Afryki (RPA, Algieria, Maroko), Bliskiego Wschodu i Azji (m. in. Indie, Singapur, Indonezja, Japonia). Maszyny zaprezentowano też na licznych imprezach targowych - w Niemczech, USA, Hiszpanii, Chinach, Algierii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, w Rosji, na Białorusi, w Polsce, we Włoszech, w Portugalii i w Wielkiej Brytanii -mówi Zbigniew Kopciewski, dyrektor sprzedaży firmy.

Efekty, jakie udało się Promotechowi osiągnąć do końca sierpnia br., przerosły plany zakładane na rok 2019 – w przypadku ABM-50 to już prawie 100 proc. założeń, w przypadku SBM-500 natomiast plan został przekroczony o 20 proc.

- A to dopiero początek - mamy podstawy, by spodziewać się w przyszłym roku podobnych wzrostów, bo maszyny te cieszą się dużym uznaniem, a światowe zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju ukosowarki rośnie z roku na rok – konkluduje Bohdan Zaleski. - Wynika to z tego, że stale rosną wymagania, co do jakości spawanych konstrukcji. Im droższa stal, tym mądrzej ją trzeba obrabiać i spawać. A - aby ją dobrze zespawać - trzeba najpierw bardzo dobrze ją zukosować. Już na początku października mamy kolejne warsztaty z naszymi najważniejszymi dealerami. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak ma wyglądać nasza oferta nowych ukosowarek za kilka lat.