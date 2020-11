Białostocka firma z branży IT siódma w Europie Środkowej, trzecia w Polsce

W 21. edycji rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej aż 30 proc. miejsc zajmują spółki z Polski. W rankingu wpływ na ocenę spółek miała dynamika wzrostu przychodów na przestrzeni ostatnich czterech lat. Na tle europejskich spółek wyróżniło się 15 firm z Polski i aż 21 z Czech.



Założona w Białymstoku w 2015 roku spółka Solution4Labs z Grupy TenderHut znalazła się na podium (3. miejsce) wśród polskich technologicznych spółek w rankingu. Spółka rok 2019 zamknęła przychodami na poziomie 8,55 mln zł, co jest olbrzymim sukcesem biorąc pod uwagę, że została założona zaledwie kilka lat temu. W roku 2019 Solution4Labs weszła na lokalny rynek w Chinach zakładając swój oddział w miejscowości Guangzhou, gdzie wdraża specjalistyczne oprogramowanie laboratoryjne.

„Ujęcie Solution4Labs w rankingu Deloitte Technology Fast 50 to ogromny sukces całej Grupy TenderHut, wielkie wyróżnienie dla naszego zespołu i kolejny krok w promowaniu białostockiej technologii na świecie. Cieszymy się, że Białystok jest coraz częściej wymieniany w mediach globalnych w kontekście nowoczesnych technologii i szybkiego rozwoju. Grupa TenderHut jest częścią tego wzrastającego trendu.” – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut i Solution4Labs.

Solution4Labs z Białegostoku wdraża systemy laboratoryjne do laboratoriów na całym świecie wprowadzając je w erę cyfrowej transformacji. Laboratoria niezależnie od branży, uczestniczą w postępie technologicznym, usprawniającym funkcjonowanie przedsiębiorstw, fabryk, przemysłu i życia każdego z nas. Jednak to również te same laboratoria często funkcjonują jeszcze w oparciu o przestarzałe technologie i procesy, opierając się w głównej mierze na manualnym wykonywaniu większości zadań i wykorzystywaniu papierowych dokumentów do gromadzenia i analizy danych. Cyfrowa transformacja w laboratoriach oparta o rozwiązania typu LabTech to w głównej mierze automatyzacja procesów pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych z wykorzystaniem oprogramowania i nowoczesnych interfejsów. Pozwala to zminimalizować analogowe działania pracowników i dostosować procesy laboratoryjne do bieżących standardów. Dla laboratoriów, w których wciąż wykorzystywany jest Excel i dokumenty papierowe, LabTech oznacza zmianę jakościową, wyrażającą się w zwiększonej produktywności, wydajności, jakości badań i bezpieczeństwie pracowników laboratoryjnych.





Panująca obecnie na całym świecie pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele biznesów przeszło transformację cyfrową, z którą dotychczas zwlekały. Trend ten nie omija również laboratoriów, niezależnie od branży, w której funkcjonują. Ta wymuszona cyfryzacja spowodowała, że laboratoria szukają sposobów na kontynuowanie działalności w czasach lockdown’u, nowego reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Tegorocznym zwycięzcą „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” jest spółka Packhelp – twórca platformy pozwalającej projektować i zamawiać spersonalizowane opakowania online. Najwięcej firm w głównej kategorii pochodzi z Czech (21). Polskie i czeskie spółki zajmują łącznie ponad 70 proc. miejsc w rankingu. Podobnie jak w poprzednich latach ranking „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” zdominowały firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania. W zestawieniu jest ich aż 30. Jedenaście firm reprezentuje sektor „media i rozrywka”, a cztery to producenci sprzętu komputerowego. Trzy spółki to fintechy, a dwie zaliczają się do sektora medycznego i biotechnologicznego.

Pierwsza 10 firm w rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE:

lp. Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost (%) 1 Packhelp S.A. Polska Oprogramowanie 9077 2 DoDo Group SE Czechy Oprogramowanie 8427 3 UlovDomov.cz s.r.o. Czechy Oprogramowanie 5535 4 Favi online s.r.o. Czechy Media i rozrywka 3389 5 EGZOTech Sp. z o.o. Polska Ochrona zdrowia i nauki medyczne 2932 6 Electrocoin d.o.o. Chorwacja Fintech 2617 7 Solution4Labs Sp. z o.o. Polska Oprogramowanie 2367 8 Zdrowegeny.pl Sp. z o.o. Polska Ochrona zdrowia i nauki medyczne 1951 9 Tylko Polska Oprogramowanie 1788 10 Kontentino s.r.o, Słowacja Oprogramowanie 1536

Źródło rankingu: Deloite Technology Fast 50 Central Europe

źródło/fot.: Solution4Labs

oprac. Cezary Rutkowski