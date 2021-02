Złote Krzyże Zasługi dla lekarzy BCO

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii spowodowanej koronawirusem, lekarze BCO wykazali się dużym zaangażowaniem wykraczającym poza zakres ich obowiązków służbowych oraz czas pracy. Wdrażali liczne działania i procedury zwiększające bezpieczeństwo personelu szpitala oraz pacjentów onkologicznych, szczególnie narażonych na zakażenie wirusem.

-Na początku pandemii wszystkim nam towarzyszył ogromny strach, niewiedza, brak środków ochrony indywidualnej, brak wiedzy na ten temat, kiedy i jak należy je stosować. Także dzięki determinacji tych osób, które były zaangażowane, te trzy, które zostały dzisiaj nagrodzone. Bardzo się cieszymy, że nasza praca została doceniona, natomiast podziękowania należą się całemu zespołowi Białostockiego Centrum Onkologii, bo to dzięki naszej wspólnej pracy udało się zachować ciągnąć diagnostyki i opieki onkologicznej – podkreśliła lek. med. Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora BCO ds. lecznictwa.

Działania lekarzy polegały również na zorganizowaniu oraz czynnym udziale w mobilnej "Super Brygadzie BCO", która od połowy kwietnia 2020 roku docierała do mieszkańców województwa podlaskiego, niemających możliwości przybycia do Centrum osobiście. Byli to pacjenci do planowych przyjęć do szpitala, którym należało pobrać wymaz na obecność wirusa. Cały czas pobierane są również wymazy pacjentom wypisywanym z oddziałów szpitalnych do domu. Lekarze niejednokrotnie poza godzinami pracy dostarczali wymazy do warszawskiego laboratorium. W Białostockim Centrum Onkologii zostało pobranych w sumie ok.15 000 wymazów.

źródło/fot.: BCO

oprac.: Władysław Tokarski