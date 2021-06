Więcej słońca w placówce opiekuńczej w Ignatkach

To miejsce dla chorych dzieci do 12. roku życia, których nie chcą rodziny lub nie mogą się nimi zająć. Placówka zajmuje się podopiecznymi wymagającymi szczególnej opieki. Znajdują tu one nie tylko świetne warunki życia, ale też dużo ciepła i troski od opiekunów.

Uśmiech na buziach dzieci

Słoneczny czerwcowy dzień dzieci mogły spędzić na świeżym powietrzu i skorzystać z pięknej pogody. Ale nie tylko. Czekały na nie również nowe atrakcje na placu zabaw – duża trampolina i zjeżdżalnia ogrodowa. Ta miła niespodzianka to prezent od Zarządu Województwa Podlaskiego.

- Ta inicjatywa ma na celu wywołanie potężnego uśmiechu na buziach naszych dzieci. Chcę podkreślić, że zarząd matkuje podopiecznym tej nowo utworzonej placówki. Staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki – powiedział wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Siedziba placówki nie do końca jednak zaspokaja potrzeby podopiecznych.

- Poszukujemy jeszcze lepszych warunków lokalowych, żeby był większy plac zabaw. Tak, aby dzieci lepiej rozwijały się ruchowo i weszły w dorosłe życie szczęśliwe – dodał wicemarszałek.

Nasze największe skarby

Dzieci mieszkają w ośrodku i tu mają zapewnione wsparcie rehabilitacyjne, zdrowotne, wychowawcze, terapeutyczne i edukacyjne. Misją placówki jest taka opieka nad dziećmi, aby w przyszłości stały się samodzielne, by umiały funkcjonować w społeczeństwie, a także w rodzinie. Własnej bądź adopcyjnej.

Dyrektorem ośrodka jest Natalia Ofman. Podkreśliła, jak szczególny jest dzisiejszy dzień.

- Postanowiliśmy dziś, czyli dzień później świętować Dzień Dziecka. Jest dla nas bardzo ważny, ponieważ nasza placówka opiera się na pomocy właśnie dzieciom. To nasze największe skarby. Spędzamy ten dzień bardzo atrakcyjnie, bardzo wesoło, w otoczeniu naszych przyjaciół, sponsorów, ludzi, którzy są dla nas niezwykle szczodrzy – zaznacza dyrektor.

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle to ośrodek całodobowy. Jest jednostką samorządu województwa.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Kamil Timoszuk