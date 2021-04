Urząd Marszałkowski wspomaga akcję masowych szczepień w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

- Tworzenie warunków do ochrony zdrowia mieszkańców należy do podstawowych zadań samorządu województwa. Niewiele jest obecnie równie ważnych działań w tej sferze jak masowe szczepienia przeciw COVID-19. Cieszę się, że w Łomży możemy w „marszałkowskim” Szpitalu Wojewódzkim uruchomić taki punkt. To najbardziej naturalne miejsce, skupiające najwyższej klasy fachowców gotowych spieszyć z pomocą potrzebującym – powiedział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.