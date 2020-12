Trwa zbiórka pieniędzy na wiejskie stacjonarne hospicjum w Podlaskiem

Budowa hospicjum się w maju 2018 r. Ma w nim funkcjonować m.in. nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu, gabinety lekarskie oraz centrum edukacji zdrowotnej i paliatywnej. Realizuje ją Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza opiekująca się starszymi i chorymi ludźmi mieszkającymi we wsiach na polsko-białoruskim pograniczu.

- Coraz więcej jest bowiem osób samotnym, którymi nie ma kto się opiekować na starość. Szczególnie dotkliwe jest to tutaj na Podlasiu, gdzie większość to tereny wiejskie przez co młodzi ludzie zmuszeni są wyjechać za edukacją lub pracą – czytamy w komunikacie Pawła Grabowskiego, Prezesa Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.