Szczepienia przeciw COVID-19 w podlaskiej Służbie Więziennej

Szczepienia w podlaskich jednostkach penitencjarnych będą odbywały się cyklicznie, do momentu w którym wszyscy funkcjonariusze Służby Więziennej deklarujący chęć szczepień przyjmą pełną szczepionkę. Obecnie ponad 70 % załogi podlaskich więzień deklaruje chęć zaszczepienia się ale z każdym dniem do administracji jednostek wpływają nowe zgłoszenia na szczepienia. Widać, że zainteresowanie programem szczepień jest duże. Motywacją jest przede wszystkim troska o zdrowie najbliższych członków rodzin oraz chęć jak najszybszego powrotu do normalnego trybu pracy i codziennego funkcjonowania.

Szczepienia realizuje zespół medyczny ze szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, są wykonywane na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku. Nie ma więc potrzeby wysyłania funkcjonariuszy do publicznych placówek medycznych. W połączeniu z ostrym reżimem sanitarnym pozwala to na kontrolowanie sytuacji epidemicznej na terenie więzień.

W pierwszej kolejności szczepieniami zostali objęci funkcjonariusze pracujący w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, czyli funkcjonariuszy z tzw. „pierwszej linii”. Przy każdym szczepieniu stworzono listy rezerwowe, aby wszystkie dawki przewidziane na dany dzień zostały w stu procentach wykorzystane.

Źródło: Służba Więzienna w Białymstoku

oprac. Edyta Chodakowska-Kieżel