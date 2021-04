Światowy Dzień Zdrowia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia - 7.04

W środę (7.04) przypada Światowy Dzień Zdrowia. Jest on obchodzony w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. W tym roku święto ma szczególny charakter – pracownicy służby zdrowia we wszystkich krajach walczą z pandemią koronawirusa, która stała się najważniejszą kwestią w obszarze zdrowia publicznego.