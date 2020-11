Światowy Dzień Wcześniaka - 17.11

To okazja do spotkań rodziców i różnych akcji społecznych, w których często znaczącą rolę odgrywa fioletowy – symboliczny kolor wcześniaków utożsamiany z delikatnością i wyjątkowością. W Białymstoku barwa ta w dniu święta maluszków pojawiała się m.in. na budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej.



Symbolem wcześniactwa są też tzw. „socks line”, czyli ekspozycja dziecięcych skarpetek na sznurku, z których jedna jest znacząco mniejsza od innych.



Placówki pełniące opiekę nad wcześniakami, a także szereg instytucji, stowarzyszeń i fundacji, organizuje różnego rodzaju akcje mające na celu zwiększenie świadomości o przedwczesnych porodach i problemach przedwcześnie urodzonych dzieci i ich rodzin.



W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wcześniaka Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białystoku (USK) zorganizował wyjątkowy konkurs fotograficzny. Wystarczy do 17 listopada do godz. 23.59 wysłać mailem współczesne zdjęcie dziecka, które jako wcześniak urodziło się w USK. Na zdjęciu powinno być również widoczna fotografia malucha z pierwszych dni życia, kiedy jako wcześniak przebywało w białostockim szpitalu. Autor najlepszego zdjęcia otrzyma w nagrodę voucher na profesjonalną rodzinną sesję zdjęciową w białostockim studio fotograficznym. Przyznane zostaną także dwa wyróżnienia – ich autorzy otrzymają obrazy na płótnie ze zdjęciem uczestnika konkursu. Galeria zdjęć zostanie również udostępniona na stronie szpitala www.uskwb.pl, zdjęcia będą również opublikowanie w Medyku Białostockim, miesięczniku wydawanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz na FB Medyka Białostockiego. Szczegóły na stronie USK w Białymstoku.



źródło: USK w Białymstoku, oprac. Małgorzata Sawicka