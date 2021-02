Światowy Dzień Chorego. Jabłko zamiast pączka w BCO

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podejmuje działania, by zachęcić konsumentów do zdrowego odżywiania się. Stąd pomysł – jabłko zamiast pączka w Światowy Dzień Chorego obchodzony 11 lutego. W tym roku przypada on w Tłusty Czwartek, więc KOWR proponuje zdrową alternatywę dla słodkości – jabłko z oznaczeniem PRODUKT POLSKI, a specjaliści BCO zachęcają do badań profilaktycznych, które są formą promocji zdrowego stylu życia – wyjaśnia Jadwiga Zabielska, dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Białymstoku, radna wojewódzka. - Dziś, wspólnie z KOWR, nie tylko promujemy lokalny produkt, ale chcemy także mówić jednym głosem o tym, jak ważna jest profilaktyka nowotworowa. By zmienić niekorzystne statystyki, powinniśmy zacząć od siebie, wziąć zdrowie w swoje ręce, badać się regularnie i nie bać się wizyty u lekarza – mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO.

Jabłka w prezencie dla organizmu

Akcja wpisuje się w ideę kampanii #KupujŚwiadomie PRODUKT POLSKI, której celem jest promowanie wyrobów rodzimych producentów, a w konsekwencji – wspieranie rozwoju polskiej gospodarki. Jednocześnie KOWR chce przypominać Polakom, że wytwarzana w kraju żywność jest wysokiej jakości, bezpieczna i smaczna.

- Wiele chorób cywilizacyjnych, m.in. nowotwory, jest związanych z obecnością wolnych rodników, dlatego ważnym działaniem prewencyjnym jest spożywanie produktów bogatych w antyutleniacze, są to głównie owoce, warzywa surowe. Tu należy zwrócić uwagę, że surowe owoce, warzywa tracą najmniej wartości odżywczych, mają bardzo dużo błonnika, który szczególnie w nowotworach jelita grubego jest jednym z czynników prewencyjnym. Znajdziemy nawet badania, które mówią o hamującym działaniu związków ze skórki jabłka na komórki rakowe jelita grubego, a dokładnie okrężnicy. Związki zawarte w skórce jabłka zmniejszają podział komórek nowotworowych jelita grubego. Dlatego, jeżeli lubimy jabłka, mamy możliwość zjedzenia go codziennie będzie to nasz prezent dla naszego organizmu – podkreśla Martyna Milewska, dietetyk szpitalny BCO.

„Zrób kolonoskopię w trosce o siebie i bliskich”



Światowy Dzień Chorego i Tłusty Czwartek to idealna okazja do tego, by przypomnieć o istocie profilaktyki nowotworów jelita grubego. BCO zachęca mieszkańców regionu do wykonywania bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym. Badania odbywają się w ramach projektu pn. „Zrób kolonoskopię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim”, który jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Do tej pory w działaniach edukacyjnych udział wzięło 150 osób, z czego do badania zakwalifikowano dotychczas ok. 50 osób.

Aby wziąć udział w badaniu, trzeba w pierwszej kolejności poszerzyć wiedzę. Porady edukacyjne prowadzone są w BCO, w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz podmiotach, z którymi została zawarta umowa o współpracy w ramach projektu (lista podmiotów współpracujących znajduje się na stronie projektu).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 601 301 310.





źródło i fot.: BCO

oprac. Anna Augustynowicz