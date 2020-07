PFRON pomoże poszkodowanym

Pomoc PFRON trafi do osób niepełnosprawnych z kilkunastu powiatów, które najbardziej ucierpiały w wyniku ostatnich nawałnic. Trudna sytuacja panuje m.in. na Podkarpaciu, Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie.

Wsparcie realizowane będzie w ramach Modułów I i II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program zakłada wypłatę świadczeń na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000 zł oraz jednorazowych świadczeń stanowiących rekompensatę poniesionych strat czy pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy sprzętu (urządzenia, środka pomocniczego lub przedmiotu ortopedycznego), którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON - w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków Funduszu). W ramach tego programu (Moduły III i IV) realizowane jest obecnie także wsparcie dla osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Osoby niepełnosprawne, poszkodowane w wyniku żywiołu, będą mogły uzyskać pomoc w ramach programu w sytuacji kiedy samorząd powiatowy, na terenie którego wystąpił żywioł, przystąpi do jego realizacji. Wówczas samorząd wyznaczy jednostkę organizacyjną do realizacji programu – na ogół jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostka ta będzie dysponować formularzami wniosków, rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia pomocy.

źródło: PFRON oddz. Białystok

oprac. Aneta Kursa