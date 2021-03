Operacja jaskry nowatorską metodą

Jest to nowy typ operacji jaskry. Są to tzw. małoinwazyjne operacje przeciw-jaskrowe, należące do tzw. minimalnej chirurgii MIGS (ang.: Micro-Invasive Glaucoma Surgery). Zabiegi tego typu w Polsce wykonywane są od ponad roku i to w nielicznych, największych placówkach okulistycznych. W białostockiej Klinice tego typu operacje wdraża dr. n. med. Emil Saeed.

Jaskra jest jedną z najgroźniejszych i najtrudniejszych do leczenia chorób oczu, a operacje przeciw-jaskrowe najeżą do najbardziej wyrafinowanych i precyzyjnych zabiegów okulistycznych. Ich istota coraz częściej sprowadza się do wykorzystywania najnowocześniejszych zdobyczy techniki, czyli do stosowania różnego typu implantów wewnątrzgałkowych. Implanty jaskrowe mają za zadanie udrożnić zaburzony w jaskrze odpływ cieczy wodnej, obniżając wysokie i niebezpieczne ciśnienie w oku.

Postęp w mikrochirurgii jaskry polega na dążeniu do minimalizowania jej skutków ubocznych, bez strat dla skuteczności terapeutycznej. Nowoczesny i małoinwazyjny implant Micro-Shunt Preserflo spełnia te zadania. Jest on wykonany z niezwykle biokompatybilnego materiału, który od ponad 20 lat jest z powodzeniem stosowany do pokrywania stentów stosowanych w zabiegach kardiologicznych. Jest to maleńki syntetyczny polimerowy „drenik”, o wymiarach: 8.5 mm x 70 µm, który wprowadza się do komory przedniej oka przez mini-tunel twardówkowy, bez konieczności jej „otwierania”. Dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania czynności wewnątrz gałki ocznej, co jest metodą bezpieczną. Zabieg ten traktowany jest jako miniinwazyjna chirurgia jaskry, co oznacza zmniejszenie ryzyka ciężkich powikłań, które mogą wystąpić w tradycyjnej manualnej chirurgii jaskry.

źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny

oprac.: Paulina Dulewicz