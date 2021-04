Obostrzenia przedłużone do 25 kwietnia z wyjątkami

Trwające od 20.03 obostrzenia zostają przedłużone do 25 kwietnia. Będą wyjątki dla przedszkoli, żłobków i uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Poinformował o nich minister zdrowia Adam Niedzielski podczas środowej (14.04) konferencji prasowej.

Decyzja resortu zdrowia o przedłużeniu obostrzeń, które w założeniu miały obowiązywać do 18 kwietnia, wynika to ze znacznego obłożenia infrastruktury szpitalnej.

- Decydując o luzowaniu obostrzeń posługujemy się kryteriami: dzienną liczbą przypadków, obłożeniem infrastruktury szpitalnej i poziomem wyszczepienia osób powyżej 60 roku życia - jest on obecnie na poziomie 40 procent - powiedział Adam Niedzielski.

Restrykcje zostaną przedłużone z pewymi wyjątkami. Od poniedziałku będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków dzieci. Przywrócono również możliwość uprawiania sportu na otwartym powietrzu, w grupach do 25 osób.

- Świadomie podejmujemy decyzję o tygodniowym przedłużeniu obostrzeń, bo chcemy je podejmować na bieżąco. Nie chcę definiować dokładnych deklaracji, ale priorytetem jest edukacja, żeby przywracać normalne funkcjonowanie dzieci i młodzieży - mówi minister.

Nie będą mogły prowadzić swojej działalności hotele i obiekty noclegowych. Obostrzenia w ich przypadku będą przedłużone do 3 maja br.

Obiekty kulturalne tj. kina, muzea, teatry również nie będą dostępne dla publiczności. Swojej działalności nadal nie będą mogły wznowić także obiekty sportowe, w tym baseny, siłownie oraz kluby fitness.

30 marca rząd przedstawił plan mający na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień. Według założeń przewiduje się wykonanie 20 mln szczepień do końca II kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych do końca sierpnia. Rząd zwiększy m.in. liczbę punktów szczepień oraz grono osób kwalifikowanych do szczepienia.

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel