O 2,5 mln zł więcej na rozwój usług społecznych i zdrowotnych

W konkursie można było uzyskać wsparcie z funduszy europejskich na m.in. świadczenie usług opiekuńczych, likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania czy sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego.

- Osoby z niepełnosprawnościami, rodziny w trudnej sytuacji, opiekunowie w rodzinach zastępczych potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Dlatego zdecydowaliśmy o zwiększeniu budżetu konkursu, który ma na celu wesprzeć działania na rzecz takich osób. Teraz łączny budżet konkursu to 9,5 mln zł – zaznaczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

O dotacje mogły się starać samorządy, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz podmioty ekonomii społecznej.

Dzięki piątkowej decyzji budżet tego konkurs wzrósł z 7 mln zł do 9,5 mln zł. Pozwoli to rozpocząć etap negocjacji z kolejnymi trzema projektami, które spełniły warunki naboru, lecz z powodu wyczerpania się puli konkursowej były umieszczone na liście rezerwowej. To projekty Miasta Zambrów, Gminy Mielnik i Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.

Łącznie w tym konkursie oceniono pozytywnie 27 projektów, z czego pięć zakwalifikowano do etapu negocjacji.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Aneta Kursa