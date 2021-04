Nowy bus do przewozu niepełnosprawnych w gminie Wasilków

Wysłużone auto, którym do tej pory jeździli do szkół niepełnosprawni uczniowie z terenu gminy Wasilków, nie tylko ulegało awariom, ale przestało też już mieścić podróżujących. Stąd decyzja o zakupie nowego samochodu. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie już w ubiegłym roku. To 344 tys. zł.