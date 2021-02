Nowa siedziba łomżyńskiego WOPiTU oddana do użytku

Dawniej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 mieściły się oddziały zakaźne Szpitala Wojewódzkiego im Kard. Stefana Wyszyńskiego. Po ich przeniesieniu obiekt stał przez kilka lat pusty. Przebudowa na potrzeby WOPiTU rozpoczęła się w połowie 2019 roku. Po niespełna dwóch latach remont został zakończony, a łomżyński ośrodek od 1 lutego będzie funkcjonował już w nowej siedzibie.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 22 mln zł. Sfinansowano ją z trzech źródeł: 2,1 mln zł pochodziło z funduszy europejskich; 5,6 mln zł z budżetu państwa, najwięcej – ok. 15 mln zł przeznaczył na ten cel Samorząd Województwa Podlaskiego.

Marek Olbryś podkreślał dobrą współpracy samorządu i strony rządowej przy realizacji inwestycji. Podziękował też podlaskim posłom i radnym wojewódzkim obecnej i poprzedniej kadencji za zaangażowanie w przedsięwzięcie.

- To też wielka zasługa pani dyrektor Renaty Szymańskiej. Jej upór i determinacja doprowadziły do tego wspaniałego finału. Zmiana siedziby była konieczna ze względu na komfort pracy, ale przede wszystkim na dobro pacjentów. To ważne, aby w jak najlepszych warunkach dochodzili do zdrowia - mówił wicemarszałek.