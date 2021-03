Narodowy Program Szczepień – rejestracja kolejnych grup

Marzec to otwarcie rejestracji i szczepień dla kolejnych grup z etapu I Narodowego Programu Szczepień. Ważne daty w tym miesiącu to:

7 marca – zakończenie szczepień nauczycieli;

8 marca – rozpoczęcie dodatkowych szczepień z grupy 0;

10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekle;

15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekle;

22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat;

29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych.

Szczepimy się! Zalecenia Rady Medycznej

Obecnie w Polsce są dostępne preparaty firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami działającej przy Premierze RP Rady Medycznej, druga dawka szczepionki AstraZeneca powinna być podana w okresie 12 tygodni po otrzymaniu przez pacjenta pierwszej dawki. W przypadku szczepionek Pfizer drugą dawkę należy podać w czasie do 42 dni po pierwszym zastrzyku.

Zgodnie z rekomendacjami Rady zmienią się też zasady szczepień osób, które już przeszły Covid-19. Rada Medyczna zaleca, aby ozdrowieńcy byli szczepieni później. Mają oni przyjąć jedną dawkę szczepionki po 6 miesiącach, licząc od dnia uzyskania wyniku testu potwierdzającego zakażenie.

Rejestracja osób w wieku od 65 – 69 lat

11 marca uruchomiona zostanie rejestracja na szczepienia dla osób z wieku od 65 do 69 lat. W tej grupie uprawnionych do szczepienia jest ponad 3 mln osób.

Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem:

11.03 - 13.03 rocznik 1952

18.03 - 20.03 rocznik 1952 – 1954

22.03 - 24.03 rocznik 1952 - 1956

Zgłoś się przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony

Choć sposobów na zarejestrowanie się na szczepienie jest kilka, Ministerstwo Zdrowia zachęca do skorzystania z formularza zgłoszeniowego.

Wypełnienie formularza jest bardzo proste i nie zajmuje dużo czasu. Pacjent zostanie poproszony o wpisanie kilku podstawowych informacji: m.in. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Na podany adres otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. Informację o terminie szczepienia przekaże konsultant z infolinii. Inne formy rejestracji:

- Wszyscy uprawnieni do szczepień w grupie wiekowej powyżej 65 lat mogą zarejestrować się na szczepienie także poprzez infolinię 989, e-Rejestrację lub wysyłając SMS o treści: SzczepimySie.

Do tej pory SMS można było wysłać pod numer 664 908 556. Teraz udostępniono też drugi numer. To 880 333 333.

Rejestrację prowadzą też punkty szczepień, ale zalecamy zapisy online lub przez telefon. To najwygodniejsza, a przede wszystkim najbezpieczniejsza forma.

Od 15 marca startują szczepienia przewlekle chorych

W celu sprawnego przeprowadzenia szczepień również wśród osób przewlekle chorych obowiązuje kolejność szczepień. Na początku szczepionkę będą mogli przyjąć:

pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek; pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dniu 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią; pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne; pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Rada Medyczna rekomenduje, by szczepieniami objąć również pacjentów, którym zdiagnozowano choroby onkologiczne, a którym jeszcze nie podjęto leczenia, a także pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do przeszczepów.

Skierowania dla tej grupy wystawione będą automatycznie. Pacjenci dializowani będą mogli się zaszczepić w swojej stacji dializ, osoby hospitalizowane – w szpitalach, w których są leczone. Uprawnieni będą mogli także skorzystać ze szczepień w szpitalach węzłowych lub w wybranym przez siebie punkcie. Potrzebującym zostaną udostępnione także mobilne zespoły szczepiące. Przyjadą one do osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu.

O kwalifikacji do szczepień zdecydują lekarze prowadzący oraz medycy tuż przed podaniem samej szczepionki.

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w sobotę (6.03) wynika, że do tej pory w Polsce zostało zaszczepionych ponad 3,9 mln osób. Z tego blisko 2,5 mln jest po przyjeciu pierwszej dawki, a ponad 1,4 mln osób przyjęło dwie dawki szczepionki.

Więcej informacji na temat kolejnego etapu Narodowego Programu Szczepień znajduje się tutaj.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

oprac.: Aneta Kursa red.: Paulina Dulewicz