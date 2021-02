Możliwy dodatkowy transport na szczepienia dla seniorów

Marszałek postanowił pomóc osobom starszym, które nie mają możliwości dojazdu do punktu szczepień. Autobusy dowiozą seniorów za darmo, z domu do miejsca, w którym są umówieni na szczepienie przeciwko COVID-19. I odwiozą z powrotem.

– Obecna sytuacja epidemiologiczna wymaga zaangażowania dostępnych środków, by wesprzeć Narodowy Program Szczepień. Wiemy, że pojawiły się problemy z dowozem seniorów do punktów, w których wykonywane są szczepienia. Dlatego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego razem ze spółką PKS Nova oferuje możliwość wsparcia przewozu osób do takich miejsc. Z transportu mogą skorzystać osoby uprawnione do szczepienia i zapisane w kalendarzu szczepień u konkretnego świadczeniodawcy, które nie mają możliwości dotarcia do punktu we własnym zakresie – mówi marszałek Artur Kosicki.