Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – 03.12

Ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) święto wyznacza cykl corocznych podsumowań w krajach członkowskich i nakreślenie planu działania, który umożliwi włączenie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.

Niepełnosprawność jest określana jako długotrwały stan, w którym występują ograniczenia w funkcjonowaniu człowieka, które wynikają z obniżenia sprawności fizycznej lub psychicznej albo odchyleń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Osoby niepełnosprawne stanowią 15 proc. światowej populacji. Najczęstszymi przyczynami są choroby narządów ruchów, układów krążenia oraz schorzenia neurologiczne. Natomiast w Polsce z danych zawartych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 oraz z Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia w Polsce osób z niepełno sprawnościami wynika, że prawne potwierdzenie niepełnosprawności ma ponad 3 mln osób. W rzeczywistości jest ich około – od 4 do 7 mln.

Światowy Raport o Niepełnosprawności sporządzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) rekomenduje rządom państw członkowskich podjęcie następujących działań w celu sprostaniu likwidacji ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Wśród zaleceń WHO należy wymienić: umożliwienie dostępu do wszystkich podstawowych polityk, systemów i świadczeń, zwiększenie powszechnej świadomości i zrozumienia niepełnosprawności, przyjęcie Narodowej Strategii i Planu Działania w sprawie Niepełnosprawności, zwiększenie powszechnej świadomości i zrozumienia niepełnosprawności, zwiększenie badań nad niepełnosprawnością, polepszenie zbierania danych oraz inwestowanie w konkretne programy i świadczenia dla osób z niepełnosprawnością.

W 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Znalazły się w niej regulacje, które mają chronić prawa osób niepełnosprawnych, m.in. do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, niezależnego życia, ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, jak również do edukacji oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Od 19 września 2019 r. wdrażany jest w Polsce program Dostępność Plus. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Program jest skoncentrowany na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli dla poprawy komfortu życia codziennego.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypomina nam, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich bez względu na kategorię sprawności oraz uświadamia, że likwidacja barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania zależy jedynie od nas samych.

oprac. Cezary Rutkowski

