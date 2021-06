Luzowanie obostrzeń od 6.06

W ramach luzowania obostrzeń rząd przywraca możliwość prowadzenia w tradycyjny sposób targów, konferencji, wystaw z limitem, który dotyczy innych zdarzeń w obiektach zamkniętych, gdzie 1 osoba może przebywać na 15 metrach kwadratowych.

Limitem tym zostaną również objęte sale zabaw dla najmłodszych.

- Bardzo ważnym elementem jest kwestia imprez i zgromadzeń. Mówimy o weselach, o zgromadzeniach publicznych. Od 6 czerwca zwiększamy limit do 150 osób - do tej pory wynosił on 50 osób - powiedział minister zdrowia.