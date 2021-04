Koronawirus. Premier zaprezentował plan luzowania obostrzeń na maj

- Ostatnie dni pokazały, że idziemy w lepszym kierunku. Trzecia fala zachorowań się przełamała, ale powrót do normalności zależy do tempa szczepień. Tylko szczepiąc się powszechnie, zapomnimy o epidemii - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Od 1 maja można znów przebywać w zamkniętych obiektach sportowych, ale tylko w grupach zorganizowanych, z limitem do 50 procent miejsc. Na świeżym powietrzu będzie mogło trenować jednocześnie 50 osób.

- Podjęliśmy decyzję, że luzowanie obostrzeń odbywa się już bez regionalizacji, w ujęciu ogólnopolskim. Poszczególne regiony zbliżyły się do siebie, jeśli chodzi o liczbę zakażeń na 100 tysięcy osób - wyjaśnił Adam Niedzielski, Minister Zdrowia.

Od 4 maja czynne będą galerie handlowe, sklepy budowlane i detaliczne, galerie i muzea (1 osoba na 15 mkw.) Tego dnia do szkół w trybie stacjonarnym wracają dzieci z klas 1-3.

8 maja zostaną otwarte hotele (50 proc. obłożenia, strefy spa nieczynne).

Od 15 maja maseczki nie będą wymagane na świeżym powietrzu, przy zachowaniu dystansu 1,5 m. Otwarte zostaną restauracje i kawiarnie na świeżym powietrzu. W klasach 4-8 i szkołach ponadpodstawowych zostanie wprowadzona nauka hybrydowa. Kibice wrócą do obiektów sportowych, ale zajmą tylko 25 proc. miejsc. Będzie możliwość zorganizowania m.in. wesel i komunii, z limitem do 25 osób.

- Od 15 maja dopuszczamy wydarzenia kulturalne na świeżym powietrzu, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Myślę, że imprezy, jak koncerty i festiwale, muszą wpisywać się w te ograniczenia, które mamy dziś dla kultury. Co w sezonie letnim? Zostawiamy sobie jeszcze czas na podjęcie decyzji w tej w kwestii - podkreślił minister Adam Niedzielski.

Od 29 maja restauracje i kawiarnie będą mogły podawać jedzenie w lokalach, z limitem do 50 proc. Imprezy okolicznościowe mają byc organizowane wewnątrz lokalu (do 50 osób). Czynne będą kina i teatry (do 50 proc. miejsc zajętych). Obiekty sportowe, siłownie, kluby fitness, solaria zostaną otwarte (limit 1 osoba na 15 mkw). Wszyscy uczniowie wrócą do nauki w trybie stacjonarnym.

W zależności od liczby zachorowań i sytuacji w szpitalach (liczba zajętych łóżek, respiratorów) obostrzenia mogą zostać zmienione.

Barbara Likowska-Matys

fot.: Małgorzata Sawicka