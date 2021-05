Konsultacje publiczne projektu Ustawy o ekonomii społecznej

Terminy spotkań znajdują się poniżej.



1 czerwca 2021, godz. 12.00 - 15.30 - temat: Przedsiębiorstwo społeczne

Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.



8 czerwca, godz. 12.00 - 15.30 - temat: Instrumenty współpracy PES z samorządami

Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.



15 czerwca, godz. 12.00 - 15.30 - temat: System wsparcia i instrumenty wsparcia PES/PS

Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.



Przed udziałem w warsztatach organizatorzy zachęcają do zapoznania się z projektem Ustawy o ekonomii społecznej oraz obejrzenie zarejestrowanego webinarium poświęconego projektowi ustawy.

To pozwoli efektywniej wziąć udział w organizowanych w związku z konsultacjami wydarzeniach.



Uwaga: na każdy z warsztatów obowiązuje odrębne zgłoszenie (linki do formularzy są podane powyżej). Organizatorzy zastrzegają, że w każdym z warsztatów może wziąć udział ograniczona liczba osób (80 os.).

Na dzień przed warsztatem uczestnicy otrzymają link do wydarzenia, na który się zgłosili.

Załączniki:

projekt ustawy o ekonomii społecznej,

uzasadnienie,

ocena skutków regulacji,

uwagi do projektu,

prezentacja,

SIRES II ramowy program warsztatów.

źródło: ROPS w Białymstoku

oprac.: Aneta Kursa

red.: Barbara Likowska-Matys