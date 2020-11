Dzieci pomagają dzieciom. Uczniowie SSP nr 11 w „Zakręconej akcji”

Zbieranie nakrętek w ramach „Zakręconej akcji” w różnych punktach Białegostoku to jedna z form pomocy chłopcu. Nikoś choruje na SMA w pierwszym, najbardziej agresywnym stopniu. Jest szansa na skuteczne leczenie chłopca, jednak terapia genowa, polegająca na jednorazowym podaniu kopii uszkodzonego genu, jest bardzo droga.

- Każdy może wesprzeć Nikosia poprzez liczne licytacje. Można również śledzić jego losy w mediach społecznościowych, np. na Facebook. W naszej szkole zorganizowaliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek pod hasłem „Nikosiowi pomagamy nakrętki zbieramy” – mówi Agnieszka Lipska, nauczycielka SSP nr 11.

Na szkolnych korytarzach pojawiły się plakaty informujące o akcji. Zbierane do skrzynek nakrętki trafiają organizatorów akcji – przyjaciół rodziny Nikosia. W zbiórce uczestniczą nauczyciele, rodzice i oczywiście uczniowie. Dzieci z wielką empatią podchodzą do sytuacji Nikosia i jego rodziny:



– Bardzo chciałem pomóc temu chłopcu, więc wziąłem od babci nakrętki i przyniosłem do szkoły – opowiada Adam z II klasy, a Mikołaj, pierwszoklasista wspomina:

- Ja też kiedyś chorowałem i leżałem pod kroplówką i teraz bardzo mi żal Nikosia.



- Chcemy pomóc z dobrej woli, by ten chłopiec był już zdrowy. Jak się pomaga, samemu czuje się lepiej – zgodnie twierdzą Ben, Antek, Lucja i Lena.

W akcję angażują się też pracownicy i dyrekcja szkoły.

- Bierzemy w niej udział, by czynić dobro i aby dzieci nauczyły się, iż każda aktywność i pomoc, nawet ta najmniejsza jest potrzebna. Od ziarnka do ziarnka, uzbiera się miarka - od nakrętki do nakrętki i uda się nam wszystkim wielka rzecz, uzbieramy na najcudowniejszy lek dla Nikosia – mówi Agata Baczewska, zastępca dyrektora SSP nr 11.

Zbiórka dla Nikosia, prowadzona jest na stronie „Się Pomaga” - link do strony.