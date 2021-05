Dołącz do Eko Akademii i bądź fit na wiosnę! Najbliższe spotkanie już w sobotę - 22.05

Agnieszka Mróz, trenerka personalna podpowie, jak ćwiczyć i co jeść, by zachować zdrowie i kondycję – nie tylko na wiosnę. Z kolei jedna z instruktorek białostockiej Akademii Tańca zaproponuje optymalne ćwiczenia do samodzielnego wykonania w domu, by poprawić swoje samopoczucie i wygląd.

Dobre odżywianie – dobre samopoczucie – dobry wygląd

Będzie też możliwość skonsultowania się ze specjalistką z dziedziny zdrowego odżywiania, psychodietetyk – Anną Kuczkin. Firma Zepter zaś wręczy zaproszenia na bezpłatne zabiegi fotoregeneracji i fotoodmładzania. Najemcy Giełdy poczęstują uczestników Eko Akademii aromatyczną kawą i świeżymi owocami.

Spotkania w ramach akcji „Bądź fit na wiosnę” odbędą się w sobotę (22.05) w godz. 9:00-12:00 w nowej hali Giełdy (ul. Andersa 40).



Kolejne akcje planowane są w terminach:

29 maja , godz. 12.00-15.00: „Dzień Dziecka w stylu eko” – wspólne malowanie przez dzieci wielkiego EKO plakatu, przyrządzanie przez dzieci soków owocowych, koktajli warzywnych pod okiem psychodietetyk Anny Kuczkin, warsztaty dla dzieci;

12 czerwca: „Eko Moda" – warsztaty, konsultacje z białostocką projektantką mody Elwirą Horosz;

„Eko Moda” warsztaty, konsultacje z białostocką projektantką mody Elwirą Horosz; 17 czerwca , godz. 13.00-16.00: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – choroby skóry oraz piersi. Konsultacje z Katarzyną Bielawską – chirurgiem onkologii. Badanie znamion dermatoskopem. Instruktaż samobadania piersi na specjalnych fantomach;

24 czerwca: „Eko kosmetologia (naturalne kosmetyki)" – konsultacje z kosmetyczką oraz firmą kosmetyczną, „Ochrona przed kleszczami" – wykład specjalisty z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.



