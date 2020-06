Dla ochrony najbardziej zagrożonych

Kilkaset litrów płynu do dezynfekcji przywieźli w czwartek (18.06) do urzędu marszałkowskiego żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To część puli środków chemicznych, które w najbliższych dniach trafią do jednostek opieki społecznej i szpitali w regionie.