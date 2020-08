Czwartkowe obiady u diabetyków tym razem w Bielsku Podlaskim

„Czwartkowe obiady u diabetyków” to cykliczne spotkania organizowane przez Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków (PSD) na wzór czwartkowych obiadów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odbywają się już od 15 lat. W miłej atmosferze, przy wspólnym gotowaniu uczestnicy rozmawiają o najważniejszych i najpoważniejszych zagadnieniach dotyczących choroby jaką jest cukrzyca. Spotkania są też formą promocji zdrowego odżywiania się, co podkreślał Stanisław Derehajło

- Od dawna przekonuję samorządowców z naszego regionu, aby podczas oficjalnych spotkań i posiedzeń zrezygnować ze słodyczy na rzecz zdrowych, przygotowywanych z naszych regionalnych produktów, pożywnych przekąsek - mówił wicemarszałek – Wprowadziliśmy już ten zwyczaj w urzędzie marszałkowskim i cały czas zachęcam do tego pozostałe instytucje.

Dodał, że spotkania podlaskich diabetyków pełnią ogromna rolę edukacyjną.

- Uświadamiają nam, jak wielki wpływ na nasz organizm ma to co jemy – mówił.



Obiady u diabetyków cieszą się ogromną popularnością. Do biesiadnego stołu zawsze zasiada mnóstwo gości. W tegorocznych spotkaniach, ze względu na obowiązujące wymogi sanitarne liczba uczestników została ograniczona do 150 osób. Przyjechali z całego regionu, m.in. z Hajnówki, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Michałowa, a także z kraju – w spotkaniu w Bielsku Podlaskim uczestniczyła grupa diabetyków z Pucka( woj. pomorskie).

- Okazuje się, że w Polsce jesteśmy bardzo znani. Na każdym spotkaniu, wśród gości mamy grupę osób, które przyjeżdżają z bardzo daleka i chcą z nami pobyć – mówiła Danuta Roszkowska, Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków, pomysłodawczyni i główna koordynatorka „Czwartkowych obiadów diabetyków” - Nie wiem co powoduje, że ludzie tak chętnie bywają na tych spotkaniach. Być może ta energia, którą próbujemy przekazywać, to ciepło, integracja, czyli to co w tych czasach jest tak ważne: żeby pobyć razem.

Natomiast Irena Taranta, Prezes Stowarzyszenia Diabetyków w Bielsku Podlaskim podkreślała, że spotkania SPD dają możliwość nawiązania kontaktu ze stowarzyszeniami z innych części regionu i kraju. I jak mówiła, ludzie przyjeżdżają, bo znajdują tu wspaniałą atmosferę, znakomitą kuchnię - tak ważną dla diabetyków i porządną dawkę wiedzy. W Bielsku Podlaskim uczestnicy mogli wysłuchać wykładu rolnika i naukowca Jana Skibickiego na temat dbałości o florę bakteryjną układu pokarmowego.





Od lat myślą przewodnią spotkań organizowanych przez Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków jest: mądrze, smacznie i wesoło.

- Mądrze, bo rozmawiamy o rzeczach najważniejszych, czyli o zdrowiu. Smacznie, bo proponujemy znakomite, zdrowe potrawy, które wspólnie przygotowujemy. A wesoło, bo wszystko odbywa się przy muzyce i śpiewie. – mówiła Danuta Roszkowska.



Punktem kulminacyjnym każdego spotkania jest wspólne przyrządzanie posiłków przez część zaproszonych gości. Tak było też tym razem – do przygotowania sałatek zostali zaproszeni m.in. wicemarszałek Stanisław Derehajło, burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski i proboszcz parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim ks. Zbigniew Karolak. Potrawy smakowały wyśmienicie.



Warto dodać, że „Czwartkowe obiady u diabetyków” zostały nominowane do Podlaskiej Marki 2019 w kategorii Społeczeństwo.

Aneta Kursa

fot.Marcin Nawrocki