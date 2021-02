COVID-19 i szczepionki mRNA - zagrożenia czy nadzieje? Wykład na UwB

Spotkanie organizują Wydział Biologii UwB oraz Koło Naukowe Biologów. Wykład pt. „COVID-19. Szczepionki mRNA zagrożenia czy nadzieje?” będzie transmitowany za pośrednictwem Facebooka. Wysłuchać mogą go wszyscy chętni. W trakcie spotkania będzie można również zadawać pytania związane z tematem wykładu.

Dr Marek Bartoszewicz, mikrobiolog z Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biologii UwB, w trakcie swojego wykładu rozwieje wiele wątpliwości. Co dzisiaj wiemy o szczepionkach mRNA? Jak długo utrzymuje się odporność poszczepienna? Dlaczego szczepionka przeciwko COVID-19 powstała w tak krótkim czasie? Czy jest bezpieczna i dobrze zbadana?

- Szczepionki mRNA mogą wydawać się absolutną nowością dla osób, które nie zajmują się zawodowo tym tematem. Natomiast prace nad tymi preparatami trwają już blisko 30 lat i zaowocowały m.in. uzyskaniem tzw. szczepionek terapeutycznych stosowanych w leczeniu niektórych typów nowotworów - podkreśla dr Marek Bartoszewicz. - Szybkość opracowania szczepionki przeciwko COVID-19 to z kolei efekt ogromnego zaangażowania naukowców z całego świata oraz wsparcia finansowego rządów i organizacji pozarządowych. To właśnie zakrojona na szeroką skalę współpraca oraz powszechność występowania koronawirusa umożliwiły przetestowanie skuteczności preparatów na odpowiedniej próbie i wykazanie zarówno wysokiej aktywności, jak i bezpieczeństwa stosowania. Zresztą bez tego żaden preparat leczniczy nie zostałby dopuszczony do obrotu na rynku europejskim – dodaje naukowiec.