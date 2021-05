Bezpłatna rehabilitacja umożliwi powrót do pracy

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) skierowany jest do osób, które z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy, a chciałyby zdobyć inną, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Udział w nim to bezpłatna kompleksowa rehabilitacja: zawodowa, psychospołeczna i medyczna.