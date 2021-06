Akcja „Biała Niedziela” w Choroszczy promująca ochronę zdrowia

Wydarzenie miało na celu edukację pacjentów w zakresie ochrony zdrowia. Imprezie patronował Samorząd Województwa Podlaskiego.

- Jest to bardzo ważne, bo wiele osób od wielu lat nie robi badań, a tutaj przy okazji takiego wydarzenia ma taką sposobność i często ludzie na przykład dowiadują się o tym, że ten poziom cukru mają wysoki, że należy umówić wizytę u lekarza i działać w kierunku poprawy własnego zdrowia – powiedział Marek Malinowski zachęcając wszystkich do udziału w badaniach.

Jak zaznaczyła Ewa Zgiet, dyrektor SPP ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy, to wydarzenie miało również na celu zintegrowanie społeczności nie tylko miasta, lecz okolicznych wsi.

- W roku jubileuszowym, bo w 90. rocznicę funkcjonowania naszego szpitala, postanowiliśmy wyjść do mieszkańców gminy Choroszcz i zorganizować akcję promocji zdrowia. Akcję nazwaliśmy „Biała Niedziela”, ponieważ kojarzy się z ochroną zdrowia, ze szpitalem, z przychodnią. Dlatego dzisiaj przy okazji odpustu św. Jana Chrzciciela w parafii w Choroszczy postanowiliśmy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim taką akcję przeprowadzić – powiedziała Ewa Zgiet wyrażając nadzieję, że nie będzie to ostatnia tego rodzaju inicjatywa.

Mierzmy ciśnienie oraz chrońmy się przed cukrzycą

- Jesteśmy tu po to, aby promować przede wszystkim zdrowie. Ważne jest, aby doprowadzić nasz organizm do tego, by był na odpowiednim poziomie zdrowotnym, byśmy nie przegapili podwyższonego ciśnienia, nieprawidłowego poziomu cukru. Chcemy przekazać również ludziom informacje jak mamy sobie radzić z obecnymi upałami, do których nie jesteśmy przygotowani – powiedział lekarz Błażej Milewski z Gabinetu Lekarzy Rodzinnych przy SPP ZOZ um. S. Deresza w Choroszczy.

Jak radził specjalista, powinniśmy mierzyć ciśnienie we własnym zakresie przy nadciśnieniu przynajmniej 1-2 razy w tygodniu. Dodał, że w razie podejrzenia większego podniesienia ciśnienia, wymagane jest mierzenie dwa razy dziennie - rano i wieczorem.

Z kolei w przypadku cukru, badania należy przeprowadzać raz w miesiącu, samodzielnie pobierając go glukometrem w warunkach domowych. Szczególnie jest to wskazane dla kobiet chorujących na tzw. cukrzycę ciążową, żeby mogły one sprawdzić czy choroba nie zagraża ich zdrowiu oraz nienarodzonemu dziecku.

Ile wody mamy pić w czasie upałów?

Błażej Milewski, lekarz rodzinny, podkreślił, że spożywanie wody w odpowiednich ilościach w upalne dni zależy od organizmu oraz temperatury. Dodał, że w temperaturze mniej więcej 18-20 stopni C tracimy ok. 1,5 litrów płynów dziennie. Natomiast w wysokich temperaturach pow. 30 stopni C ok. 3 – 4 litrów płynu.

Jak uchronić się przed chorobami kleszczowymi? Akcja edukacyjna urzędu marszałkowskiego

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przeprowadził akcję edukacyjną jak uchronić się przed kleszczami. Promowany był również projekt informujący pracowników sektora łowiectwa, rolnictwa i rybactwa o najważniejszych chorobach przenoszonych przez kleszcze i w jaki sposób im zapobiegać. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z funduszy europejskich.

- Na terenie naszego województwa zmagamy się z licznym występowaniem kleszczy. Nie wszystkie kleszcze są zarażone, ale statystycznie ok. 30 proc. z nich jest nosicielem chorób odkleszczowych tj. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy odkleszczowe zapalenie mózgu lub borelioza. Przy profilaktyce tych chorób ważne jest szczepienie. Będziemy szczepić grupę osób aktywnych zawodowo, czyli od 18 do 64 roku życia czerpiących dochód z rolnictwa czy łowiectwa – powiedziała Justyna Markiewicz z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas niedzielnego spotkania odbyły się również konkursy w tematyce ochrony zdrowia, podczas których można było wygrać gadżety z logo Województwa Podlaskiego.

tekst i fot.: Cezary Rutkowski

red.: Małgorzata Półtorak