23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Depresja to choroba, która co roku zbiera duże żniwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jest ona jedną z najpoważniejszych jednostek chorobowych na świecie. Pomoc w zakresie profilaktyki i leczenia depresji realizuje Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy będący jednostką samorządu województwa.